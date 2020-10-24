Enfes kahvaltılık: İsfire tarifi

Tadını çok seveceğiniz isfire tarifi evde kolaylıkla yapılabilen eşsiz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için isfire tarifi arıyor ya da isfire nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İsfire yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

İsfire tarifi

İsfire malzemeleri

4 adet yumurta

4 tatlı kaşığı un

2 su bardağı pekmez

1 çay bardağı sıvı yağ

İsfire yapılışı

Tarifte her yumurta için 1 tatlı kaşığı un kullanılır. Yumurta ile unu karıştırın ve birlikte çırpın. Ardından yağı tavaya dökülüp ısıtın. Hazırlanan unlu yumurtaları tavada omlet gibi kızartın. Daha sonra üstüne pekmezi dökün ve ocaktan alın.



