İSG sınav başvuruları başladı! 2021 İSG sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İSG sınav başvurusu nasıl yapılır?
İSG sınav başvurusuna ilişkin detayların yer aldığı kılavuz ÖSYM tarafından yayınlandı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, İSG sınav başvuruları 22 Ekim tarihi itibariyle başladı ve 1 Kasım’a kadar devam edecek. 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılmak isteyen adayların başvuruları İSG sınav ücretini yatırmalarının ardından değerlendirmeye alınacak. Peki, İSG sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı…
22 Ekim 2021, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
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2021 İSG başvuruları 22 Ekim tarihinden itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak adaylar, başvurularını sistem üzerinden bireysel olarak yapacak. Bununla birlikte başvuru sırasında adaylardan HES kodu istenecek. Diğer yandan İSG sınav ücreti de pek çok banka şubesinden, ATM’lerden ve dijital bankacılık uygulamalarından yapılırken, isteyen adaylar İSG sınav ücretini ÖSYM sayfası üzerinden de yapabilecekler…
İSG SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 İSG sınav başvuruları 22 Ekim Cuma saat 10.30 tarihi itibariyle başladı, 1 Kasım Pazartesi saat 23.59’da sona erecek.
2021 İSG/2 sınavı geç başvuruları ise 11 Kasım tarihinde yapılabilecek.
İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) başvuruları 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından bireysel olarak yapılacak.
İSG SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2021 İSG/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
- 010 ADANA
- 062 ANKARA/ÇANKAYA
- 070 ANTALYA
- 160 BURSA
- 210 DİYARBAKIR
- 250 ERZURUM
- 260 ESKİŞEHİR
- 270 GAZİANTEP
- 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
- 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
- 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
- 380 KAYSERİ
- 420 KONYA
- 440 MALATYA
- 550 SAMSUN
- 580 SİVAS
- 610 TRABZON
- 650 VAN
2021 İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2021 İSG sınav ücreti 290 TL olarak belirlendi.
İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İSG sınav ücreti aynı zamanda, ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta yer alan e-İŞLEMLER’de bölümündeki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.
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