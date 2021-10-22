2021 İSG başvuruları 22 Ekim tarihinden itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak adaylar, başvurularını sistem üzerinden bireysel olarak yapacak. Bununla birlikte başvuru sırasında adaylardan HES kodu istenecek. Diğer yandan İSG sınav ücreti de pek çok banka şubesinden, ATM’lerden ve dijital bankacılık uygulamalarından yapılırken, isteyen adaylar İSG sınav ücretini ÖSYM sayfası üzerinden de yapabilecekler…

İSG SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 İSG sınav başvuruları 22 Ekim Cuma saat 10.30 tarihi itibariyle başladı, 1 Kasım Pazartesi saat 23.59’da sona erecek.

2021 İSG/2 sınavı geç başvuruları ise 11 Kasım tarihinde yapılabilecek.

İSG SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) başvuruları 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından bireysel olarak yapılacak.

İSG SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2021 İSG/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN

2021 İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2021 İSG sınav ücreti 290 TL olarak belirlendi.

İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İSG sınav ücreti aynı zamanda, ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta yer alan e-İŞLEMLER’de bölümündeki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.

İSG SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN