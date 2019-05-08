İSG sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav yeri sorgulama

İSG sınavına 18 Mayıs'ta girecek olan adaylar günlerdir sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM beklenen tarihte yani sınava 10 gün kala sınav giriş belgelerini açıkladı. Sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen binlerce kişi ÖSYM'nin aday işlemleri kısmına akın etti.

ÖSYM'DEN İSG AÇIKLAMASI

"18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2019-İSG 1. Dönem için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."