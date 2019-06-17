İSG sınav sonuçları me zaman açıklanacak?
Mayıs ayında gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın üzerinden bir ay geçerken sonuçların açıklanmasına da çok az bir süre kaldı. Tarih yaklaşırken "İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem olmuş durumda...
İSG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 1. Dönem Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti. Adayalar 75 dakika süre içerisinde soruları cevapladı.
Sınavın ardından bugün 1 ay geçti ve artık sonuçlara yaklaşılıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İSG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
İSG sınav sonuçları daha önceki takvimde yer alan 19 Haziran tarihinde açıklanacak. Fakat ÖSYM'den sınavın sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi yok.