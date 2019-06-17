İSG sınav sonuçları me zaman açıklanacak? Mayıs ayında gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın üzerinden bir ay geçerken sonuçların açıklanmasına da çok az bir süre kaldı. Tarih yaklaşırken "İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem olmuş durumda...