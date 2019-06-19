İSG sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

İSG sınavı 18 Mayıs'ta gerçekleşti 21 Mayıs'ta ise soru ve cevaplar yayımlandı. Sonuçların sınav takvimine göre bugün açıklanacağı belirtilmişti. Şimdi sabahtan bu yana adaylar sınavın saat kaçta açıklanacağını sorguluyor. İşte detaylar...

İSG SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den yapılan bir duyuru yok. Fakat bir önceki sınav sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu dönemki sonuçların da öğlen saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.