İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

İSG sınavı 18 Mayıs'ta gerçekleşti. 21 Mayıs'ta ise soru ve cevaplar yayımlandı. Sonuçların sınav takvimine göre bugün açıklanacağı belirtilmişti. Sabahtan bu yana adaylar sınavın saat kaçta açıklanacağını sorguluyordu.

İSG SONUÇLARI AÇIKLANDI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada "18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler." denildi.