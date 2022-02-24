Dünya İşgal sonrası Rusya'dan flaş yasak kararı

İşgal sonrası Rusya'dan flaş yasak kararı

Dünya

İşgal sonrası Rusya'dan flaş yasak kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’da protesto gösterilerinin yasaklandığını hatırlatarak muhtemel bir protesto girişimine müdahale edileceğini açıkladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 20:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrasında ülkede güvenlik önlemleri arttırılırken, Rusya İçişleri Bakanlığı başkent Moskova’da yapılacak olan protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığa bağlı Moskova Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığının Moskova şehri Merkez Müdürlüğü, yasal olmayan gösteri ve yasaların ihlallerine karşı uyarıyor” denildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ilk saatlerinde birçok kişi sosyal medya üzerinden Kremlin yönetimini eleştiren paylaşımlar yaparken çok sayıda Rus, savaş karşıtı tavır alınması ve protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Gün içinde bireysel olarak savaş protestosu yapan kişiler, Moskova ve bazı kentlerde ellerine aldıkları dövizlerle Kremlin’in kararını protesto etmeye başladı.

KİEV (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı varUkrayna paylaştı: Rus askerlerin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktıUkrayna’da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyorPutin'den son dakika açıklaması: Bizi bu adımları atmaya zorladılar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'den Rusya'ya yaptırım darbesi! Başbakan Johnson tek tek açıkladı