'İşgalci değil, mağduruz'

Aydın’ın Didim ilçesinde ‘işgalcilik’ ve ‘tekelleşme’ ile suçlanan beton santrallerinin sahipleri basın toplantısı yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Kösem Beton’un sahibi Fahri Kösem, Ufuk Beton’un sahipleri Ufuk Ergenekon ve Akın Ergenekon ile Değişim Beton’un sahipleri Davut Gökdemir ve Lütfi Göbekli, haklarındaki iddialarla ilgili olarak ortak açıklama yaptı, planlamadan kaynaklı olarak mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Son zamanlarda asılsız iddialarla karşı karşıya olduklarını belirten Fahri Kösem, “Bize, rantçı ya da işgalci deniliyor. Aslında bu olayda mağdur olan biziz. Üzerinde bulunduğumuz arazi daha önce 1108 parseldi. Bizden önce burası yine santral olarak kullanıyordu ve o yıllarda arazide ilçenin altyapısını yapan Vin-San şirketi vardı. Ufuk Beton Denizköy kavşağında kendi tapulu ruhsatlı yerinde, biz de Kösem Beton olarak 75. Yıl Sanayi Sitesi yanında kendi yerimizde faaliyet gösteriyorduk. Dönemin belediye başkanı bize ‘planlama yapalım, sizleri tek bir yerde toplayalım’ önerisi ile gelince, kendi tapulu ve ruhsatlı yerlerimizi bırakıp buraya geldik” dedi.

GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI

O dönem bu arazinin kullanımının belediye tasarrufunda olduğunu hatırlatan Kösem, “2008 yılında Didim Belediyesi’nin kullanım uhdesinde ve tasarrufunda bulunan 5 bin dönüm olan 1108 parsel, mahkeme kararı ile belediyeden alınıp tapuda mera vasfına geçti. Didim Belediyesi aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı sonrasında, yani kanun değişikliği ile bu yerler belediyeden çıktı, mera alanı oldu. Meraya geçince biz de haliyle sanayi sitesiyle beraber merada kaldık. Meradan çıkmak için sanayi sitesiyle birlikte 2 ayrı dosya olarak başvurduk. Sanayi sitesinde uzun süre sonra gereken işlemler tamamlandı ve tapular verilmeye başlandı. Başvurularımız sanayi sitesindeki gibi bireysel olmadığı için bizim adımıza süreç belediye tarafından yürütüldü. Geldiğimiz aşamada ilgili planlama devam ediyor. Bu durum bizi işgalci yapmaz, işgalci olmak gibi bir amacımız da yok. Bizlerin illa burası olsun diye bir isteği de yok; sadece bildiğiniz gibi hazır betonu taşıma kuralları gereği, bu betonun, belli bir saatte ilgili yere gitmesi lazım” diye konuştu.

DİDİM’DE OSB NEDEN YOK?

Didim’in mevcut planlarda bir organize sanayi bölgesi (OSB) yerinin olmadığını kaydeden Fahri Kösem, “Didim giderek büyüyor. Belki yakın gelecekte bizlerin hizmetleri de yeterli gelemeyecek. Didim’de organize sanayi bölgesi kurulması için bir adım atılması gerekiyor. Mevcut planlamalardan kaynaklı bir mağduriyetimiz söz konusu; böyle bir yer olsa ya da OSB yapılsa bizler de gider faaliyetlerimize orada devam ederiz. Ayrıca aynı bölgede faaliyet gösteren 3 beton santrali de Didim Ticaret Odası ile Aydın Sanayi Odası’nın üyesidir. Bu kurumlardan Didim’de yaşanan bu sorunun çözümüne yönelik olarak ilgi ve öneri de bekliyoruz. Bizler bu sorunun çözülmesi için gereken kararlılığı da taşıyoruz” ifadesini kullandı.

FİYATLAR TÜRKİYE’DEN UYGUN

Çevreyi kirlettiklerine dair ortaya atılan iddiaların da doğru olmadığını belirten Akın Ergenekon, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenli ve sürekli olarak denetleniyoruz. Geri dönüşüm havuzları, arıtma havuzları, suyun geri dönüşümü ve toz ölçerlerimiz mevcut. Ayda bir kez düzenli denetimden geçiriliyoruz” bilgisini paylaştı. Tekelleşme iddialarına cevap veren Ufuk Ergenekon ise şunları söyledi: “Diğer il ve ilçelerde fiyatlara bakın; şu an biz pompa fiyatımız, KDV dahil 370 ile 390 TL arasında. Elbette ki fiyatlarımız yer ve uzaklığa göre değişkenlik gösteriyor. Ancak sonuç olarak bakıldığında fiyatlarımız Türkiye ortalamasının bile altındadır.” Kaçak su kullandıkları iddialara cevap veren Davut Gökdemir, 2018 yılında ASKİ’ye abone olmak için gittiğini, fakat tapu ve ruhsat olmadığı için ilgili aboneliğin mümkün olamadığı cevabını aldığını söyledi.

‘YER GÖSTERSİNLER TAŞINALIM’

Kendilerine verilen kanuni sürenin uzatılması noktasında da taleplerinin olduğunu ifade eden Kösem, sözlerine şöyle devam etti: “Çözüm bu santrallerin kapatılması ise buyurun hep beraber gidip kapatalım, ama sonrasında, ondan sonraki süreç ne olacak? Bunun ilçemizde yaratacağı ekonomik ve sosyal boyutu ne olacak? Didim ne olacak? Müteahhitlerin işleri ne olacak? 200’e yakın kişi işsiz kalacak ve aileleriyle birlikte onlara ne olacak? Bizler 3 santral için plan değil, 50 yıl sonrası da düşünülerek şehrin ihtiyacı kaç santrallik yer ise o şekilde planlanma yapılmasını istiyoruz. Bize yer verirlerse, çok da değil 20 dönüm olsa yeter, biz 3 ayda oraya taşınırız. Didim inşaatın sürekli olduğu bir yer ve sadece özel ile ticari değil kamu anlamında da önemli bir görevimiz var. Okul, hastane gibi işlerin de yapımında inşaat ve beton sektörü lazım.”

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Didim Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan eski 15741, yeni 313 ada/13 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanabilmesi için çalışma başlattı. 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesi d bendi kapsamında Didim Belediyesi tarafından hazırlanacak imar planında, ‘Beton Santralleri Alanı’ olarak kullanılmak üzere talep edilen tahsis amacı değişikliği işlemi, 2018’de sonuçlandı. Mera Komisyonu’nun olumlu görüşü Aydın Valiliği ve ilgili teknik kuruluşların olurları ve Başbakanlık oluru ile uygun bulundu.

TURİZM BÖLGESİ OLDU

Didim Belediyesi, 2020 yılında önce ilgili ‘Tahsis Amacı Değişikliği’ işleminin devamı için ödenmesi gereken 20 yıllık ot geliri bedelini ödedi. Daha sonrasında ise söz konusu alan 2021 yılında ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’ne dahil edildi. Sonuç olarak bu bölgede oluşacak turizm tesisleri ile konut alanlarının getireceği nüfusun, hâkim rüzgar yönünde bulundurulduğunda talebe konu beton santrallerinin faaliyetlerinden olumsuz etkileneceği gerekçesiyle, tahsis talebi geri çekildi ve yatırılan 20 yıllık ot geliri bedelinin iadesini talep edildi. İlgili beton santrallerinin taşınması için verilen süre 22 Mart 2022’de tarihinde bitiyor.

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