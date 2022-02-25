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İşgale uğrayan Ukrayna'dan flaş karar! O kişilerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyecek

Dünya

İşgale uğrayan Ukrayna'dan flaş karar! O kişilerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyecek

Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 01:53 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

KİEV (İHA)

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