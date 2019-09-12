İshal özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen bir durumdur. Çoğu insan yılda en az bir defa ishal rahatsızlığı yaşar. İshal tedavi edilmediğinde beraberinde ciddi sağlık sorunlarını meydana getirebilmektedir. İshale ne iyi gelir, ishali kesen yiyecekler, ishali ne durdurur gibi soruların cevaplarını Mutfaktaki diyetisyen Ezgi Mısırlı’ya sorduk.

İSHAL NEDİR?

İshal, katıdan daha sıvı olan veya gevşek bir dokuya sahip bir bağırsak hareketidir. Bu yaygın bir sorundur ve her yıl birkaç kez ortaya çıkabilir. İshal genellikle 3 günden fazla sürmez.

Gevşek veya akıntılı dışkılara ek olarak, ishal ayrıca aşağıdakileri içeren diğer sindirim semptomlarıyla da ilişkilidir:

· Kramplar





· Karın şişkinliği ve ağrı





· Bağırsaklarda kabarcıklı bir his





· Bir bağırsak hareketi için acil bir ihtiyaç





· Mide bulantısı





· Kusma





· Ateş

İSHALE NE İYİ GELİR, İSHALİ KESEN YİYECEKLER NELERDİR?

İshal konusunda beslenmenin rolü büyüktür. Posalı ve lifli yiyeceklerin alınması bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishalin azaltılmasında- kesilmesinde oldukça yararlıdır. Bunun yani sıra probiyorik alımi ciddi önem taşımaktadır.

İshal olan kişilerde iştahsızlık kendini gösterir. Ancak kişinin yeterli sıvı alımı ve besin alımı çok önemlidir. İştah olmaksızın beslenme göz ardı edilmemelidir. Havuç, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran birçok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir. Yayla çorbası gibi kombinler (pirinç- yoğurt) sıklıkla tercih edilebilir.

Yukarda belirtildiği üzere probiyotikler bağırsaklar için hayati önem taşımaktadır ve her donemde olduğu gibi bu donemde de özellikle yeterli alımına özen gösterilmelidir. Yoğurt veya probiyotik yoğurtlar mutlaka diyete eklenmelidir.

Yoğurt içinde bulunan bakteriler bağırsak içinde yaşayan diğer zararlı bakterilerin yaşamalarına engel olurlar.

Hastanın mutlaka diyetine eklemesi gereken besinler olduğu gibi, diyetinden mutlaka elemesi gereken yiyecekler de vardır. Bunlar bağırsakta hareketliliğe neden olabilecek besinler olarak adlandırılır.

Sut, peynir, yağlı ve sütlü yiyecekler, enginar, lahana, brüksel lahanası, diyet bisküviler, tam tahıllı veya kepekli ekmek, çiğ sebzeler, ayva, çikolata, kızartmalar gibi yiyeceklerdir.

Yapılan en büyük hatalardan biri ishal olan kişiye salata yedirmektir. Bu grupta çiğ sebzelerden oluştuğu için mutlaka süreç boyunca diyetten her turlu salatayı çıkarmak gerekecektir.

İshal olan kişi az ve sık sık beslenmeli. Aynı zamanda sistemli gitmeli (gün bazında) ve diyetindeki yağ oranı azaltılmalıdır. Çok miktarda sıvı kaybı yaşanan ve uzun sureli devam eden ishallerde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

İSHALKEN TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR

BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlı bileşenler, sindirim sisteminde tahriş edici olarak hareket edebilir. Bu nedenle, ishal ile uğraşan kişilerin, sindirim sistemini harekete geçirme riskini en düşük hale getirdiklerinden, yiyeceklerde baharat kullanmamaları gerekir.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

İshalden iyileşirken yağ veya yağ oranı yüksek yiyecekler tüketilmesi tavsiye edilmez. Kızartmadan elde edilen yağlar ve kızartmalar, hassas sindirim sisteminin işlenmesi için zor olabilir ve muhtemelen semptomları daha da kötüleştirir.

Bir kişi haşlanmış veya buharda pişmiş sebzeler ve yağsız proteinler yemeyi deneyebilir.

ŞEKERLİ YİYECEKLER VE YAPAY TATLANDIRICILAR

Kolona giren şekerler, halihazırda hassas olan bakterileri tahrip ederek ishali daha da kötüleştirir. Bu meyve suları ve yüksek şekerli meyvelerdirdir.

İshalli kişilerin de bazılarının müshil etkisi gösterebileceğinden yapay tatlandırıcılardan da kaçınmaları gerekir.



