Türkiye Işık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Işık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

27 Temmuz 2021, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Işık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. Işık Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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