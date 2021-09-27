Türkiye Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

27 Eylül 2021, Pazartesi 17:05 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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