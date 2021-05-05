Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Işık Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN