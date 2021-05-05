Türkiye Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Işık Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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