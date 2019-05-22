Işık Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Işık Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi için bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır." denildi.

İlana başvuru yapmak isteyenler şimdi şartları ve istenilen belgeleri sorguluyor.