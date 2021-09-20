Project Taara adlı bu girişim, Google'ın da parçası olduğu Alphabet şirketinin Alphabet X adlı, yenilikçi ve sıra dışı projeler deneyen kolunun bir girişimi. Şirket daha önce de Loon adlı bir projeyle, stratosfere yerleştirilecek balonlarla kablosuz internet dağıtma fikrini ortaya atmıştı. Bu fikirden daha sonra vazgeçilse de, bunun yerini Taara projesi aldı.

Son denemelerine dair bloglarında bir paylaşım yapan Taara ekibi, Brazzaville ve Kinshasa kentleri arasındaki internet bağlantısının son derece yavaş olduğunu, kabloların Kongo nehrinin kıvrımlarını takip etmesi gerekmesi nedeniyle inşa maliyetinin normalin beş katına çıktığını ve bu yüzden 5 kilometre uzaklıktaki bu iki kent arasında bağlantının bir türlü iyileştirilemediğini aktardı. Yeni yöntemde bağlantı için kablolara gerek olmaması sayesinde altyapı maliyetleri ciddi oranda düşecek. Alphabet X ekibi iki kent arasında 20 gün süren denemede 700 terabayt civarında verinin aktarıldığını ve sistemin yüzde 99,9 süreyle işler halde olduğunu açıkladı. Denenen sistem çok kısa dalga boyuna sahip, insan gözünün algılamadığı ışık demetleri kullanıyor. Bu, zemine döşenen fiber optik kablolarda kullanılan ışık demetlerine benziyor.

Araştırma ekibi sis ve pus gibi durumlarda veya ışık kaynağıyla alıcı arasından kuşlar geçerken sinyalin kesilebildiğini fakat yine de fiyat avantajı nedeniyle yoksul ülkelerde tercih edilebileceğini belirtiyor. Ekip hava koşullarına göre sinyali bir miktar iyileştirme ve kuş uçuşlarının etkisini de azaltmanın yollarını buldu.

Alphabet X'in hayata geçirmeyi hedeflediği diğer projeler arasında şunlar yer alıyor: