Siyaset 'Işıklar yanıyor' paylaşımı hakkında AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmaz

'Işıklar yanıyor' paylaşımı hakkında AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmaz

Siyaset

'Işıklar yanıyor' paylaşımı hakkında AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımı, darbe iması olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Sosyal medyada konuşulan paylaşıma AK Parti cephesinden peş peşe tepkiler gelmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından , 'Paylaşım Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Demokratik hukuk devletinin yanındayız' denildi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 12:30 Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi'nden son dakika açıklaması yapıldı. AYM'den yapılan açıklamada, 'Paylaşım Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Demokratik hukuk devletinin yanındayız' ifadelerine yer verildi.

AYM'den yapılan açıklama şöyle;

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

İşte o paylaşım:


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