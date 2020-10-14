Tepki açıklamalarında; "Paylaşımda darbe iması var" denildi, demokrasi vurgusu yapıldı. Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından, "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.

Yeni bir açıklama yapan Engin Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

''Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım. Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum''







