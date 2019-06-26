Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğini üstleneceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor. Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı da şampiyonada yer alan iddialı ekipler arasında. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda büyük öneme sahip turnuva öncesi milli takımın tecrübeli kaptanı Işıl Alben internette merak ediliyor. Peki, Işıl Alben kimdir? İşte detaylar…

IŞIL ALBEN KİMDİR?

Işıl Alben 22 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1,72 boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan Alben, Galatasaray'da forma giymektedir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlayan Işıl Alben, burada iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız sekiz yıl oynamıştır. İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bunun yanı sıra altyapıda oynadığı yıllarda birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini almıştır. On altı yaşında A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi'nden sonraki durağı ise BOTAŞ olmuştur. Daha sonra ise Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'a 2014 yılında veda edip Dinamo Kursk'ta oynamaya başlamıştır. 2014-2015 sezonunun sonunda tekrar Galatasaray'a dönmüştür.

116 kez A Millî Takım formasını giyen Işıl Alben Türkiye kadın millî basketbol takımı ile Polonya'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2011 şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya almıştır. Fransa'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2013 şampiyonasında ise 3. olarak bronz madalya kazanmıştır.2014 yılında ise Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına ilk kez katılan A Millî Takım'ın formasını giymiş ve Türkiye'de düzenlenen organizasyonda 4.lük yaşamıştır.

Altyapıda dahil olmak üzere birçok ödül sahibi olan Işıl Alben'in aldığı bazı ödüller şunlardır;

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Turnuvanın En İyi Beş'ine seçilir

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi

2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği

2006-2007 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi En Değerli Oyuncusu

2007-2008 FIBA Eurocup 3.lüğü

2007-2008 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

2008-2009 FIBA Eurocup Şampiyonluğu

2011 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 2.liği

2013 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 3.lüğü

2013-2014 Euroleague Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2013-2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu