Magazin Işıl Reçber ameliyat olacak

Işıl Reçber ameliyat olacak

Magazin

Işıl Reçber ameliyat olacak

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber daha önce boynundan ve kolundan sakatlanmıştı. POSTA/ Halil Kalmuk

22 Şubat 2021, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken nazara geldi. Bu kez dizi döndü. Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek. Işıl Reçber, “Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar.

'Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba?'

Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.

İlgili Haberler
Işıl Reçber: Dünyaya bir daha gelsem yine Rüştü'yü isterimRüştü Reçber: Virüs bana eşimden geçmediIşıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı: 'Virüs akciğerlere inmiş'


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kuaförünü değiştirmesi artık şart
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Alina Boz
Funda Duru
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Duygusal zorbalığın işaretleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ünlüler takımına yeni yarışmacı geliyor