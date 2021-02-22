Işıl Reçber ameliyat olacak
Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber daha önce boynundan ve kolundan sakatlanmıştı. POSTA/ Halil Kalmuk
22 Şubat 2021, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken nazara geldi. Bu kez dizi döndü. Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek. Işıl Reçber, “Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar.
'Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba?'
Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.
BUNLARI DA OKUYUN