Rüştü-Işıl Reçber, 1997’de nikah masasına oturmuştu. Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu olan çiftin dün evlilik yıldönümüydü. Pastayı kızları hazırladı, kutlama haliyle evde yapıldı. Işıl Reçber ile konuştum. “Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım. 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘Evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim” dedi.

'Tavırları etkileyici'

Sonra ekledi: “Rüştü’nün tavrı, davranışı hâlâ beni etkiliyor. Uzun ve mutlu ilişkinin sırrı da şu; kendinize yapılmasını istemediğinizi partnerinize yapmayın, eşiniz ile empati kurun. Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. Ufacık jestler aşkı diri tutar, sevginiz zedelenmez.”

Küçük de bir not: 17 Mart’ta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan, 10 Nisan’da taburcu edilen Rüştü Reçber’in sağlık durumu artık gayet iyi.



