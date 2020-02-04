Işıl Reçber Hande Can’ı hedef aldı

Dış görünüşüne verdiği önemle bilinen Işıl Reçber, stil danışmanı Hande Can'ın bir gazetede kendisini eleştiren yazıyı görünce küplere bindi. Takvim'de yer alan habere göre; Reçber, kendisi için "Işıl Reçber'in DNA'sında yüklü miktarda frapanlık var" yorumu yapan Can'ı topa tuttu.

"Kıskançlık illet bir hastalık"

Reçber şunları söyledi; "Yıllarca yanımızda oturmak, bir şeyler satmak ve bizden biri olmak için çaba sarf edenlere kalem verilince; ilk bize kalemi hançer yapmış. Kıskançlık illet bir hastalık. Ben de prim yapmak için adımı kullanırdım ama kendisiyle ilgili gizlediklerine fokuslansa daha doğru!"