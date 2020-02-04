Işıl Reçber Hande Can’ı hedef aldı
Işıl Reçber, kıyafetini eleştiren moda yazarı Hande Can’ı isim vermeden hedef aldı. Reçber, ‘Yıllarca bizden biri olmak için çaba sarf edip kalemini ilk bize hançer yaptı’ dedi.
04 Şubat 2020, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Dış görünüşüne verdiği önemle bilinen Işıl Reçber, stil danışmanı Hande Can'ın bir gazetede kendisini eleştiren yazıyı görünce küplere bindi. Takvim'de yer alan habere göre; Reçber, kendisi için "Işıl Reçber'in DNA'sında yüklü miktarda frapanlık var" yorumu yapan Can'ı topa tuttu.
"Kıskançlık illet bir hastalık"
Reçber şunları söyledi; "Yıllarca yanımızda oturmak, bir şeyler satmak ve bizden biri olmak için çaba sarf edenlere kalem verilince; ilk bize kalemi hançer yapmış. Kıskançlık illet bir hastalık. Ben de prim yapmak için adımı kullanırdım ama kendisiyle ilgili gizlediklerine fokuslansa daha doğru!"