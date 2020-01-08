Işıl Reçber'den Hollywood yıldızlarına sıfır puan Sosyetik güzel Işıl Reçber, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan ünlülerin kıyafetlerini yorumladı. Cate Blanchett, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek'in marka kıyafetleri, sınıfta kaldı. Işıl Reçber'e göre gecenin en şık ismi ise Scarlett Johansson oldu. /Halil Kalmuk