Işıl Reçber'den Hollywood yıldızlarına sıfır puan

Sosyetik güzel Işıl Reçber, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan ünlülerin kıyafetlerini yorumladı. Cate Blanchett, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek'in marka kıyafetleri, sınıfta kaldı. Işıl Reçber'e göre gecenin en şık ismi ise Scarlett Johansson oldu. /Halil Kalmuk

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Işıl Reçber'den Hollywood yıldızlarına sıfır puan

Işıl Reçber, ‘Oscar’ın habercisi’ sayılan ve Los Angeles’ta düzenlenen ‘Altın Küre Ödül Töreni’ndeki yıldızların kıyafetlerini değerlendirdi. Gecenin ‘En Şık İsmi’ olarak Scarlett Johansson’ı seçen Işıl Reçber, “Charlize Theron, ‘Dior’ elbesisiyle beni hayal kırıklığına uğrattı. Cate Blanchett ‘Mary Katrantzou’ imzalı kıyafeti ile kozadan çıkmaya çalışan kelebek gibiydi. Salma Hayek ‘Gucci’ giymesine rağmen felaketti. Gwyneth Paltrow’a ‘Fendi’ marka elbisesi hiç yakışmamış” dedi.

Scarlett Johansson

Cate Blanchett, Charlize Theron

Gwyneth Paltrow, Salma Hayek

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