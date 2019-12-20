Usta oyuncu ayrılığı, Instagram sayfasında duyurdu:

"Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım.

Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya'ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim"





Bu haberi de okudular Işıl Yücesoy: Fikret Şeneş bana 'Rus ajanı mısın?' diye sordu