Işıldayan saçlar ve lekesiz bir cilt için havuç tohumu yağı

Havuç tohumu yağı, öncelikle aromaterapi için kullanılan Daucus carota bitkisinin tohumundan elde edilen esansiyel bir yağdır. Cildinizi mat bir görünümden kurtarmak ve parlaklık kazandırmak için havuç yağını kullanabilirsiniz. Stres ve kaygıyı azaltmak da dahil olmak üzere çeşitli yalnızca cilt için değil tüm sağlığınız için aromaterapik etkili bir yağ. Havuç yağı, bir taşıyıcı yağa veya krem ​​emülsiyonuna eklendiğinde, cilt sağlığını ve görünümünü iyileştirebilecek antimikrobiyal, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Yağlar dünyasının en az duyulmuş kahramanlarından bir tanesi, bir Klinik aromaterapist olarak benimse gizli kahramanım olan havuç tohumu yağı ve özellikle tehlikeli bakteriler ve mantarlara karşı etkileyici faydaları mevcut. Hatta, bazı çalışmalarda bazı kanser hücrelerini bile öldürebildiği görülmektedir.

HAVUÇ YAĞI İLE KARIŞTIRMAYIN

İki çeşit havuç yağı vardır: damıtılmış veya soğuk preslenmiş. Aynı zamanda aromaterapide yaygın olan uçucu yağ, tohumlardan hazırlanan normal yağdan önemli ölçüde farklıdır.

Havuç tohumu yağı, ezilmiş havuç köklerinden yapılan ve mutfak amaçlı kullanılabilen havuç tohumu yağı ile karıştırılmamalıdır. Havuç yağının da oldukça faydalı özellikleri olmasına rağmen, havuç tohumu yağı uçucu bir yağ olarak sadece harici kullanım için tasarlanmıştır.

Havuç tohumu yağı zengin ve çeşitli bir kompozisyona sahiptir:

Vitaminler: A, B, E, C, D;

Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri Omega-3 ve 6;

Makro ve mikro elementler: magnezyum, kalsiyum, alüminyum, potasyum, sodyum, fosfor, selenyum, demir, çinko ve diğerleri;

Amino asitler: linoleik ve oleik; 600 çeşit karotenoid; flavonoidler, fitokitler, karotol ve diğerleri

Havuç tohumu yağının faydaları aromaterapide kokusundan faydalanarak ya da topikal yani cilt üzerine sürülerek uygulanabilir

AROMATERAPİ DE HAVUÇ TOHUMU YAĞI

Aromaterapi, psikolojik veya fiziksel sağlığı ve refahı iyileştirmek için uçucu yağların solunmasını içerir. Yağlar doğrudan solunabilir, bir difüzör ile havaya dağıtılabilir veya cilde uygulanabilir.

Havuç tohumu yağının beyin ve sinir fonksiyonlarını canlandırıcı ve kaygı, stres, zayıflık ve yorgunluk duygularını azaltmaya yardımcı olacak şekilde uyardığı biliniyor.

Sindirim sistemini uyarabileceğini, karaciğer ve böbrek sağlığını iyileştirebileceğini ve hücresel düzeyde detoksifikasyonu teşvik edebileceği belirtiliyor

International Journal of Molecular Science'da yayınlanan 2017 tarihli bir inceleme, havuçta, portakal suyunda, mandalinada ve kekikte bulunan aromatik monosiklik monoterepen p -simenin analjezik benzeri özelliklere sahip olduğunu ve bloke ederek baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiliyor.

HAVUÇ TOHUMU YAĞI VE CİLT BAKIMI

Havuç tohumu yağı, birçok kozmetik ve cilt bakım ürününde popüler bir bileşen haline geldi. Popülaritesindeki artış, cilde faydalı birçok özelliğe sahip olduğunu gösteren araştırmalardan kaynaklanmaktadır.

Andtibakteriyel özelliği sivilcelerden koruyor

Portekiz'de 2016 yapılan bir çalışmada, havuç tohumu yağının etkili bir antibakteriyel özelliğe sahip olduğu sonucuna varıldı. Stafilokok streptokok ve Listeria bakterilerin gelişmesini inhibe edebildi. Bu etki, esas olarak, altta yatan cilt hücrelerine zarar vermeden bakterileri öldürebilen alfa-pinen adlı bir kimyasala bağlandı.

Cilt sorunlarını düzeltiyor

Savunucuları uzun süredir havuç tohumu yağının yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu ve dermatit , egzama, sedef hastalığı , kızarıklık, yara izi ve vitiligo tedavisine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Beta-karoten cilt rengini iyileştirir

Havuç yağı gibi havuç tohumu yağı da içeriğinde bol miktarda beta-karoten barındırır. Bu da cilt renginizi dengelemeye ve canlandırmaya etkilidir. Eşitlenmiş lekelerden arınmış bir cilt tonu için havuç tohumu yağını denemelisiniz.

Güçlü bir antioksidandır

Pek çok yağ ve öz yağ gibi, havuç tohumu yağı da bol miktarda antioksidan içererek hastalıklara karşı korur. Özellikle, hayvanlar üzerindeki deneylerde, karaciğeri koruduğu gözlenmiştir. Havuç tohumu yağı karaciğeri korumaktadır ve serbest radikallerin yarattıkları oksidatif baskıya karşı hücre zararına engel olmaktadır.

Nemlendirici özelliği yüksektir

Geleneksel olarak havuç tohumu yağı cilt ve saçın nemlendirilmesi için kullanılmaktadır. Onun bu özelliğine dair henüz bir araştırma mevcut olmasa da, haricen kullanımı güvenlidir ve fayda gösterebilir. Antioksidan özellikleri nedeniyle cilt ve saçları zarardan koruyacağı kesindir. Havuç tohumu yağını özellikle bebe ürünleri ve saç ürünleri formüllerimde sıkça kullanırım. Haftada bir kez şu karışımı saçlarınıza uygulayın, dökülme ve cansızlığa sonsuza kadar veda edin.

HAVUÇ TOHUMU YAĞI VE SAÇ MASKESİ

Havuç tohumu çare başarıyla donuk ve kırılgan saçları eski haline getirmek için kullanılır: buklelerin ve saç derisinin nemini korur; saç yapısını güçlendirir; kuruluğu ortadan kaldırır; saç büyümesini hızlandırır; uçların düşmesini ve kesilmesini önler; saçı pürüzsüz ve parlak hale getirir.

Havuç tohumu yağı doğru kullanıldığında saçlar üzerinde de olumlu etkiler yaratır. İşte Ayşe Tolga’nin Saç Dökülmesi Karşıtı Serum Formülü

50 ml. Badem yağı

25 ml. Ceviz yağı

25 ml. Havuç tohumu yağı

Tüm yağları bir şişede karıştırın, saç dipleriniz dahil sürün, streç filmle sarıp 1 saat bekleyin. Şampuanla yıkayın.

KULLANIM UYARILARI

Havuç tohumu yağı, harici olarak kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, kızarıklık, kızarıklık ve yanma hissine neden olabileceğinden cilde asla seyreltilmemiş havuç tohumu yağı sürmemelisiniz.

Topikal amaçlar için kullanıyorsanız, havuç tohumu yağını her zaman tatlı badem yağı veya hindistancevizi yağı gibi soğuk preslenmiş bir taşıyıcı yağ ile karıştırın. (Soğuk preslenmiş yağlar daha az oksidasyona uğrar ve cilt üzerinde ısı ile preslenmiş yağlardan daha naziktir.)



