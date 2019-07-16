İsim kullanım hakkı başına dert açtı

Muazzez Ersoy, önceki gün şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda konuşulan haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur.

İstanbul-Maltepe-Küçükyalı'da bulunan Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile ismimi kullanım iznim bulunmaktadır.

İş yeriyle ismimin kullanımı dışında hiçbir ortaklığım veya işletmesel bir bağım bulunmamaktadır.

Restoranda sınırlı ölçüde ismimin kullanılması dışında konser vermek, sahne programı yapmak gibi bir çalışma söz konusu bile olamaz!

Şahsımı üzen yanıltıcı bilgilere lütfen itibar edilmesin."



