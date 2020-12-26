İsim-şehir nasıl oynanır?

Kaç kişi oynanır?

2 kişi ve üzeri

Oynamak için neler gerekir?

Kağıt ve kalem

Nasıl oynanır?

Sayfa enlemesine tutularak sırası ile sayfanın üst tarafına İsim -Şehir - bitki-Hayvan-eşya-Artist- ülke ve not yazılır. Yazılan her kelimeden sonra sayfanın altına kadar çizgi çekilir. Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya başlar. “Dur” denildiği anda hangi harfte kaldıysa onu yüksek sesle söyler. Örneğin “M” Herkes “M” harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve sanatçı bulmaya çalışır. İlk bitiren bitti deyip 20'ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.







