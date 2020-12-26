İsim-şehir nasıl oynanır?
İsim şehir oyunu okuma yazma bilen çocuklarla oynanabilen, sadece kağıt ve kalem gerektiren eğlenceli oyunlardandır. Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde çocuğunuzun genel kültürünü geliştirmesine yardımcı olacak isim-şehir oyunu oynabailirsiniz.
26 Aralık 2020, Cumartesi 14:36 Son Güncelleme:
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Kaç kişi oynanır?
2 kişi ve üzeri
Oynamak için neler gerekir?
Kağıt ve kalem
Nasıl oynanır?
Sayfa enlemesine tutularak sırası ile sayfanın üst tarafına İsim -Şehir - bitki-Hayvan-eşya-Artist- ülke ve not yazılır. Yazılan her kelimeden sonra sayfanın altına kadar çizgi çekilir. Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya başlar. “Dur” denildiği anda hangi harfte kaldıysa onu yüksek sesle söyler. Örneğin “M” Herkes “M” harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve sanatçı bulmaya çalışır. İlk bitiren bitti deyip 20'ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.
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