İsim şehir oyunu nasıl oynanır?

MALZEMELER

Kâğıt, kalem / Yaş: 6+

NASIL OYNANIR?

Sayfa enlemesine tutularak sırası ile sayfanın üst tarafına İSİM- ŞEHİR-BİTKİHAYVAN- EŞYA- ÜLKE ve PUAN yazılır. Yazılan her kelimeden sonra sayfanın altına kadar çizgi çekilir. Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya başlar. “DUR” denildiği anda hangi harfte kaldıysa onu yüksek sesle söyler. Örneğin“M”Herkes“M” harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve ülke bulmaya çalışır. İlk bitiren bitti deyip 20 saniye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.







