İsim şehir oyunu nasıl oynanır?
Bu oyun çocuğunuzun hızlı ve farklı düşünme yeteneğini geliştirir, genel kültürü arttırır.
10 Mart 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Kâğıt, kalem / Yaş: 6+
NASIL OYNANIR?
Sayfa enlemesine tutularak sırası ile sayfanın üst tarafına İSİM- ŞEHİR-BİTKİHAYVAN- EŞYA- ÜLKE ve PUAN yazılır. Yazılan her kelimeden sonra sayfanın altına kadar çizgi çekilir. Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya başlar. “DUR” denildiği anda hangi harfte kaldıysa onu yüksek sesle söyler. Örneğin“M”Herkes“M” harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve ülke bulmaya çalışır. İlk bitiren bitti deyip 20 saniye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.