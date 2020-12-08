Köpek gezdirme şirketi Rover, 2020'de ABD'deki kedi ve köpeklere verilen adları araştırdı. Şirket, 2020'nin en iyi köpek ve kedi adını bulmak için 530 binden fazla köpek ve kedi sahibini araştırdı. Tüm dünyayı saran corona virüs, özellikle ABD'deki köpek isimlerini de etkilemiş gibi görünüyor. Araştırmada Covi, Corona, Covie, Rona gibi covid-19 ile bağlantılı isimlerin popülerlik kazandığı ortaya çıktı. Covi adı yüzde 1,159, Corona'nın ise popülerliğinin yüzde 24 arttığı belirtildi. Bunların yanı sıra Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Amerikalı Doktor Anthony Fauci'nin adı da bazı evcil hayvanlara verildi.

2020'nin en popüler köpek isimleri

Bella

Charlie

Luna

Lucy

Max

Bailey

Daisy

Cooper

Molly

Lola

2020'nin en popüler kedi isimleri

Luna

Bella

Oliver

Charlie

Lucy

Leo

Max

Milo

Lily

Simba

Bazı evcil hayvan sahipleri ise popüler dizilerden etkilendi. The Witcher dizisinin baş karakteri Geralt ve The Mandalorian dizisinin baş karakteri Mando, köpek isimleri olarak tercih edildi.





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