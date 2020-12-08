İsimler de corona virüsten etkilendi! 2020'nin en popüler kedi ve köpek adları
2020 hepimiz için oldukça ilginç bir yıl oldu. Peki bu süreçte insanlar köpeklerinin adlarını ne koydu dersiniz? Cevap aslında çok basit. Tüm dünyayı etkileyen corona virüs evcil hayvanların isimlerini de etkiledi. Özellikle ABD'de pandemi sonrası yaygınlaşan köpek isimleri; Covi, Corona, Rona, Covie oldu.
08 Aralık 2020, Salı 16:23 Son Güncelleme:
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Köpek gezdirme şirketi Rover, 2020'de ABD'deki kedi ve köpeklere verilen adları araştırdı. Şirket, 2020'nin en iyi köpek ve kedi adını bulmak için 530 binden fazla köpek ve kedi sahibini araştırdı. Tüm dünyayı saran corona virüs, özellikle ABD'deki köpek isimlerini de etkilemiş gibi görünüyor. Araştırmada Covi, Corona, Covie, Rona gibi covid-19 ile bağlantılı isimlerin popülerlik kazandığı ortaya çıktı. Covi adı yüzde 1,159, Corona'nın ise popülerliğinin yüzde 24 arttığı belirtildi. Bunların yanı sıra Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Amerikalı Doktor Anthony Fauci'nin adı da bazı evcil hayvanlara verildi.
2020'nin en popüler köpek isimleri
- Bella
- Charlie
- Luna
- Lucy
- Max
- Bailey
- Daisy
- Cooper
- Molly
- Lola
2020'nin en popüler kedi isimleri
- Luna
- Bella
- Oliver
- Charlie
- Lucy
- Leo
- Max
- Milo
- Lily
- Simba
Bazı evcil hayvan sahipleri ise popüler dizilerden etkilendi. The Witcher dizisinin baş karakteri Geralt ve The Mandalorian dizisinin baş karakteri Mando, köpek isimleri olarak tercih edildi.