Kültür & Sanat 'İsimsiz Kahramanlar' belgeseli CNN Türk ekranlarında olacak

'İsimsiz Kahramanlar' belgeseli CNN Türk ekranlarında olacak

Kültür & Sanat

'İsimsiz Kahramanlar' belgeseli CNN Türk ekranlarında olacak

CNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.

22 Mayıs 2020, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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Onlar pandemi sürecinde en ön cephede savaşan kahramanlar… 

Onlar hekim, hemşire, hasta bakıcı ama önce insan... 

Evlatları, anne-babaları, kardeşleri var.

Onlar isimsiz kahramanlar

Ne yaşadılar, nasıl dayandılar, bu mücadeleyi nasıl yönettiler? 

Belgeselde, pandemi mücadelesinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın gözünden yaşanılan süreç aktarılacak. 

‘İsimsiz Kahramanlar’ belgeseli 24 Mayıs Pazar günü saat 18:00’de CNN TÜRK’te olacak.

Yayın tarihi: 24 Mayıs 2020 / Pazar

Yayın saati: 18:00




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