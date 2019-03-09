Şarkıcı Işın Karaca'nın sosyal medyadan yaptığı 'Ünlü olmak marifet değil, niye ünlü olduğunu bilmek esas sınav insanoğluna (sözüm meclisten dışarı)' yorumu Ebru Polat'ı sinirlendirdi.

'BENİM AYARLARIMLA OYNAMA'

Polat, Karaca'ya 'Geçen gün İrem Derici'yi korudum diye mi bana bu sataşman? Bir ben kaldım bulaşmadığın. Bana bulaşma abla rica ediyorum. Benim ayarlarım oynama. Ben sevmiyorum kavga gürüldü' dedi.

Işın Karaca, konuk olduğu 2.Sayfa programında, eski eşi Sedat Doğan ile yaşadığı evlilikle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Karaca, 'İrem Derici biz daha boşanmadan eski eşim Sedat'a evlenme teklifi etti' demişti.