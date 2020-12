Müzisyenlerin iş yapamadığı bu süreçte şarkı çıkarmak, klip çekebilmek büyük cesaret! Tebrik ederim.

İşim, benim hayatımdır. Duygularımla baş başa, kendi kabuğuma çekildim. Dünyada çok tuhaf şeyler oluyor. Çok kitap okuyan, hayatı dibine kadar hisseden biriyim. Etrafımda olan olaylara duyarsız kalmadım. Bu dönemin en sevdiğim olayı, kendi şarkılarımı usta bir müzisyen olan, hayat arkadaşım Can Yapıcıoğlu ile üretip sunmak oldu. Pandemi bütün ezberleri bozdu ama risk almadan büyüyemezsiniz. Kızımla beraber, hep hayalini kurduğum bir hayata yelken açtık. Şimdi İzmir’in büyüleyici yerlerinden Urla’dayım. Bu bana kendi şarkılarımı yazma cesareti verdi.

Şarkılarda mevzu aşk olunca konular da derin oluyor. Aşk deyince sizde de akan sular durur mu genelde?

Aşk ilk baştaki o çarpılma halidir. Aşk deyince akan sularım bir coşuyor, çağlıyor. Kalp ve akıl bağımsız çalışmaya başlıyor. İkisinin sözü birbirine geçmiyor. Damarlarımızdaki hayati sızı, aldığımız oksijen kadar değerli. Sevmeden, aşık olmadan bir iş yapamazsınız. Aşık olduğunda mantığım genelde devre dışı oluyor. Dibine kadar yaşamak, hücrelerimde hissetmek istiyorum. Sonra yavaş yavaş her şey dengeleniyor.

Bu şarkılarda hem duygusal hem eğlenceli tarafımı göstermek istedim

‘Mevzu Bu Mu?’ şarkınız güzel ama ‘Nazarlardanmış’ta da ayrı bir tat var!

‘Mevzu Bu Mu?’; klasik, özlenen Işın Karaca şarkısı. Kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca kez organik olarak izlenip dinlendi. ‘Nazarlandanmış’ da benim ‘disco soul’ ruhumu sergilediğim bir şarkı oldu. Bu iki şarkı ying ve yang gibi… Hem duygusal hem eğlenceli Işın Karaca’yı göstermek istedim.

Her şeyin sahiciliğini yitirdiği bu dünyada aşk ne kadar sahici olabilir ki?

Tek hakikat aşk aslında ama bu sadece iki karşı cins arasında olan bir şey değil. Türü, sınırı, kavramı yok. Bildiklerin, bilmediğin bir şeyle savaşma konusunda seni her seferinde büyük bir sınavdan geçiriyor.

Yıldızım çok düşüktür hemen nazara gelirim

Nazara inanır mısınız?

İnanırım. Benim yıldızım biraz düşüktür. Hemen nazara gelirim. Dua etmeden, şükretmeden bir günüm geçmez. Yeşil ve mavi gözün nazarına da çok inanırım. Hep bir nazar boncuğum vardır. Uğurlu, koruyucu taşlarım da vardır. Evimde de kullanırım.

İstanbul’un temposundan sonra Urla’nın sakinliğine alışmak zor olmadı mı?

Hiç zor olmadı. Ben şehirdeyken de doğayla iç içe yaşayan biriydim. Zaten aklımda vardı bu konu. Doğru zemin ve şartlar oluşunca kızım ve erkek arkadaşım Can’la ortak karar aldık. Can’ın zaten İzmir’de evi de var. Artık çok daha huzurlu ve rahatım. İstediğim yere trafiksiz ulaşıyorum.

Organik tarıma da merak sarmışsınız. Hatta ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi planlıyormuşsunuz, doğru mu?

Ufak ufak denemelerim oldu. Bahçeli bir evim var ve tüm komşular bir şeyler yetiştiriyor. Kızım da bu konuda hevesli ve ekip biçerken eğleniyor. Bizim ki tatlı bir hobi. İlerisi hakkında konuşmak için erken ama neden olmasın. Dünya kaynaklarını yitiriyor. O yüzden herkes kendi yetiştirmeye başladı.

Sanat dünyası mart ayından bu yana pandemi nedeniyle epey yara aldı. Siz maddi yönden çok etkilendiniz mi?

Herkes gibi biz de etkilendik tabii. Çok şükür devletimiz sanatçıları korumak için tedbirler oluşturdu. Işın Karaca bir marka ve arkasında 60 kişi var. Herkesin ailesi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler var.

Sosyal medya, edepsiz insanların her şeyi söyleyebildiği bir çöplük haline geldi

En son annenizi domuz bağı yaparak öldürmekle tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Bu işin aslı nedir?

Şu dönemde fazla detay veremiyorum ama kimsenin kimseye bu denli siber şiddet uygulamaya kalkması doğru değil. Hele ki devletimizin cezaları arttırdığı bu zamanlarda… Ben de annem için yargının gücünü sonuna kadar kullanmak istedim. Gerekli tüm dosyalar hazırlandı ve dava sürecinde olduğum için fazla detaya giremiyorum.

Sosyal medyanın bu negatif tarafıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Kimse, kendi yaşamında mutsuz olan, hiçbir şey başaramamış insanlar sürüsü içinde kurban olmayı hak etmiyor. Sosyal medya, edepsiz insanların her şeyi söyleyebildiği bir çöplük haline geldi. Artık frene basmalı ve büyük cezalar verilmeli.

Yıllarca büyük beden bir kadın olarak yaşadım, sağlığım için mide ameliyatı oldum

Güzellik ve estetik takıntınız var mı?

Bu konularda katı kurallarım yok. Eğer bir insanın, vücudundan rahatsız olduğu yerleri varsa estetiği ruhu için yaptırmalı. Yoksa sürekli acı veren, mutsuzluğa sürüklenen bir savaş içinde olur. Yıllarca büyük beden bir kadın olarak yaşadım. Sağlığım için mide ameliyatı oldum. Artık olmazsa olmazdı. Ve şimdi yoluma spor ve sağlıklı beslenmeyle devam ediyorum.

Çok duygusal, kırılgan ve merhametli olduğunuzu biliyorum ama dışarıdan duvarlarınız var gibi görünüyor. Bu sert görünüşün altındaki Işın Karaca nasıl biri?

Duvarlarımız sanatçı olarak var ama eğlenmeyi ve gülmeyi seven biriyim. Kalabalık masaları, çocuk seslerinin olduğu evleri severim. Tüm arkadaşlarımın çocuklarını kendi çocuğum gibi görürüm. İşimi yaparken mükemmeliyetçi bir tavrım var. Sahnede hatayı asla kabul etmem.

Aşk konusunda şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Olgunlaştıkça bir erkekte en çok nelere dikkat eder oldunuz?

Aşk konusunda şanslıyım. Hep çok sevdim ve karşılığında da çok sevildim. Can’la ortak yaşamımızda onun bana ne kadar aşkla baktığını ve önem verdiğini görüyorum. Aynı noktalarda buluşup zevklerimizin aynı olması da önemli. Damak tadımız bile neredeyse aynı. Bir bütün olma halini seviyorum. Gözünde o sevgiyi her sabah görüyorum. Kadın olduğumu sonuna kadar hissettiren bir adamla olmanın zenginliğini ve lüksünü yaşıyorum.

Sezen Aksu'dan öğrendiğim en büyük şey: Üreten insan her zaman ayakta kalır

Bir şarkıyla star olup sonra bir daha adını hatırlamadığımız insanlar öyle çok ki, siz yerinizi nasıl koruyorsunuz?

Dünyanın bir adım gerisinde değil ilerisinde olmanız, çok okumanız ve araştırmanız gerekir. İşinize sonsuz bir aşkla bağlıysanız bunlar normal geliyor. Severek yapıyorsunuz. Üreten insan her zaman ayakta kalır. Sezen Aksu’dan öğrendiğim en büyük şey budur. Yeniliklere açık olmak, risk alacak kadar cesur olmak da çok önemli.

Sanatın gidişatına dair endişeleriniz var mı?

Türkiye’de bir olay oldu mu önce sanat sekteye uğruyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanmak gerekir. Şifa; okuduğunuz kitapta, dinlediğiniz müzikte, izlediğiniz filmde… Yeni nesilden çok farklı, cesur, iyi işler çıkıyor. Mesela kardeşim Serdar’ın yaptığı ‘Yapayalnız’ isimli funk şarkısı beklenenin üstünde ilgiyle karşılandı. Oğlum DJ’lik yapıyor, aynı zamanda piyano çalıyor ve psikoloji eğitimi alıyor. Onlardan bambaşka müzikler dinliyorum ve yeni şeyler öğreniyorum.

Mutlu ama kuralları olan bir annenin çocuğu olarak büyüdüm

Kardeşinizden bahsetmişken ailenizden kısaca bahseder misiniz? Biliyorum, cümlelere sığdırmak zor ama dinlemesi de güzel oluyor.

Kuşatan kuşağa atlayan değer yargılarımız var. Annem, onları altın öğütler şeklinde bize öğretti. Gayet mutlu ama kuralları olan bir annenin çocuğu olarak büyüdüm. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi işini yapan biri olarak yetiştirildim. O yüzden güçlü bir yapım vardır. Zoru başarmayı severim. Babamı ve kardeşlerimi çok severim. Her gün annemle uzun uzun konuşur, günün kritiğini yaparız. Biz küçük ama birbirine tutku ve aşkla bağlı bir aileyiz. Kızım da abisine çok bağlı.

Şan şöhret gelir geçer, önemli olan iyi insan olabilmektir

Geldiği yeri hiç unutmayan insanlardansınız, Ün, şan, şöhret size ne ifade ediyor ve hayatınızda neleri değiştirdi?

Hepsi gelip geçicidir. Önemli olan iyi insan olabilmek. Biriktirdiğiniz dostlarınız yol boyunca değişebilir ama yenileri de size yeni ufuklar açabilir. Kızımla sokaklarda, caddelerde her yerde oyun oynarken görebilirsiniz bizi. Ev alışverişimizi kendim yaparım. Her şeyle birebir ilgilenmeyi severim. Yardımcı kadınım da olsa beraber yaparız. Evinde herkes gibiyim. O kıyafetleri işimi yaparken giyiyorum.

Erkeklerden şiddet gören kadınlar için adaletin sağlanmasını isterdim

Türkiye için en çok hangi konularda dertlenirsiniz? Nelerin bambaşka olmasını isterdiniz?

Erkeklerden şiddet gören ve yaşamları harcanan kadınlar için adaletin sağlanmasını isterdim. Bir kadın olarak şiddetin her türüne karşıyım. Bir de sırf ünlü olduğumuz için üstümüze gelen siber zorbalığın her türünden dertliyim. Hakaret olmadan dozunda yapılan eleştiriye her zaman açığım ama boyutu büyüyünce resmi yollardan “Dur” demesini de bilirim.