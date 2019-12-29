Işın Karaca ‘ihanet etti’ haberlerine dava açtı

Işın Karaca, boşadıktan 1 ay sonra Can Yapıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlamıştı. Karaca, beraberliğinin henüz boşanmadan başladığını öne süren üç sosyal medya hesabı için dava açtı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, konuyla ilgili merak edilenleri daha önce canlı yayında anlatmıştı.

"Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey"

"Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım? Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik."

"Yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil"

"Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok... Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..."



