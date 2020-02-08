Işın Karaca: İlk kez bir sevgilim var

'İştahım açıldı'

Işın Karaca üçüncü evliliğini 20 yıllık arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016’da yapmıştı. Bu izdivaç Kasım 2019’da sürpriz bir şekilde noktalanmıştı. 46 yaşındaki popçu, aralıkta da 27 yaşındaki müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Popçu, Eser Yenenler’in tv8’de sunduğu EYS’ye katıldı. “Ben pek sevgili olamıyorum. Direkt evleniyorum. Ama bu kez durum farklı, ilk defa sevgilim var ve flört ediyorum. Hatta mutluluktan iştahım açıldı, yemeye başladım. 4-5 kilo bile aldım” diye konuştu.

Eser Yenenler’in “Abla çok da genç değilsiniz. Bence yaşınız ile ilgili söylenenlere kulak verin” yorumuna kahkaha atan Işın Karaca şöyle konuştu: “Şimdi hocamız, pirimiz Ajda Pekkan. Süperstar 38 yaşındaysa, ben ne kadar yaşlı olabilirim ki? Fotoğraflarımda filtre kulllanıyorum. Bu konuda da hocamız Seda Sayan. Harika bir kadın, hayranlıkla takip ediyorum.”

'Eskilerin burnu havada'

Işın Karaca: “Ben olmasam kötü şarkıcıları dinlemeye mahkum olurdunuz. Herkesin ses rengi aynı. Müzik piyasası şu an çok kalabalık. Eski şarkıcıların da burunları hep havada. Pek ulaşamıyorsunuz onlara.”

Işın Karaca: “Ben olmasam kötü şarkıcıları dinlemeye mahkum olurdunuz. Herkesin ses rengi aynı. Müzik piyasası şu an çok kalabalık. Eski şarkıcıların da burunları hep havada. Pek ulaşamıyorsunuz onlara.”