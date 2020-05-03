Hadise karantina günlerini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçiriyor. Popçunun, salgın başladığından beri tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. 1 milyon TL’den fazla maddi kaybının bulunduğu söyleniyor.

İsyan etti

Bu konu sosyal medyada gündemi işgal edince Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. “Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes valla pes” açıklamasını yaptı.