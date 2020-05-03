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Magazin Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Magazin

Işın Karaca isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız!

Popçu Hadise'nin hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. Bu konunun çok konuşulması üzerine Işın Karaca da isyan etti: Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız?

03 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Hadise karantina günlerini oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile geçiriyor. Popçunun, salgın başladığından beri tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs’ta vereceği 20’den fazla konseri iptal edildi. 1 milyon TL’den fazla maddi kaybının bulunduğu söyleniyor.

İsyan etti

Bu konu sosyal medyada gündemi işgal edince Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. “Tüm dünya durmuş, Hadise’nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes valla pes” açıklamasını yaptı.

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