Işın Karaca sevgilisini öpmelere doyamadı

46. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu. Sanatçı ilişkisiyle ilgili "Çok mutluyum, huzurluyum" dedi. Sevgilisi Işın Karaca'ya üzerinde adının yazdığı altın bileklik hediye etti.

Doğum gününde Işın Karaca'yı; Demet Akalın, Fettah Can ve Cansu Kurtcu yalnız bırakmadı.

'İştahım açıldı'

Işın Karaca üçüncü evliliğini 20 yıllık arkadaşı Tuğrul Odabaş ile 2016’da yapmıştı. Bu izdivaç Kasım 2019’da sürpriz bir şekilde noktalanmıştı. 46 yaşındaki popçu, aralıkta da 27 yaşındaki müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Popçu, Eser Yenenler’in tv8’de sunduğu EYS’ye katılan Karaca “Ben pek sevgili olamıyorum. Direkt evleniyorum. Ama bu kez durum farklı, ilk defa sevgilim var ve flört ediyorum. Hatta mutluluktan iştahım açıldı, yemeye başladım. 4-5 kilo bile aldım” diye konuşmuştu.



