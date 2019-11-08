Işın Karaca-Tuğrul Odabaş boşanmasında şaşırtan iddia

Adliye çıkışı TV8 muhabiri Ayhan Oral’la sohbet eden Tuğrul Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar” dedi. Tuğrul Odabaş’ın bu sözleri, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

'Seninle muhabbetim bitmiştir'

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Işın Karaca, Odabaş’ın sözlerini haber yapan muhabire tepki gösterdi. Şarkıcı, “Sen benimle hiç konuşma, çok ayıp ediyorsun. Seninle muhabbetim bitmiştir” diyerek sitem etti.

'Delirmiş olabilir misiniz?'

Işın Karaca, büyü iddiasıyla ilgili sorulara tepki gösterdi:

“Ne büyüsü arkadaşlar! Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Son derece normal bir boşanma, insanlar küser, insanlar boşanır. Hayat devam ediyor. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum.”

'Kızım ile ilişkisine karışmam'

Ünlü şarkıcıya Tuğrul Odabaş’ın “Mia benim kızım” açıklaması hakkında ne düşündüğü de soruldu. Karaca şöyle yanıt verdi: “Yukarıda Allah var, çok emeği var. Kimse tersini söylemiyor. Tabii ki onların ilişkilerine karışmam. Birbirlerini çok seviyorlar. Karışacak bir şey yok yani.”

'İlişkide bir şeyler bitti'

Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’ın “Neden ayrıldığımızı bilmiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Ben neden boşandığımı biliyorum. O da biliyordur canım, neden bilmesin” dedi. Ünlü şarkıcı, boşanma nedeninin ihanet ya da maddi sorunlar olmadığını söyledi.

“Türetmekte şahanesiniz yani. Adama dediniz ki aldatmış, aldatma yok. Para sıkıntısı da yok. İlişkilerde bir süre sonra bir şeyler bitiyor, bizde de bitti. Bu kadar basit. Kavga ettiğimiz, söylediğimiz bir şey yok. Ben çok sıkılınca, çok bunalınca o da çok sıkılıp bunalıyor haliyle. Ben bunu istemedim.”





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