Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş boşandı

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı.

Ne nafaka ne de tazminat...

Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler.

Tek cevap: YOK!

Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi.

"25 yıllık arkadaşım, mümkün mü?"

Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz?" demeleri üzerine Işın Karaca, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım, devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi.

Taraflar, ayrı kapılardan avukatlarıyla birlikte ayrıldılar.

#olayıngeçmişi

Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı.

Ünlü çift, görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldı.





Boşanma kararının ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı.

Işın Karaca da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.





Çift, bugün İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında tek celsede boşandı.

Her iki taraf da nafaka ve tazminat talep etmedi.





DHA