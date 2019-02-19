Babasının fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Işın Karaca altına şunları yazdı:

''Yakışıklı babam...

Bir resmi bir de kayıtlı yaş günü var babamın.. Nurlar içinde uyusun.

Biz her ikisini de kutluyoruz.

Babam öyle severdi hayatı.

'Herkese iki doğum günü nasip olmaz' derdi... 19.02.1951 kayıtlı tarihi.

09.09.1950 esas doğumu.

Sen gideli çok şey değişti babam.

Mesela...

Biz çok büyüdük...

Özlemle babam..''