Işın Karaca, 2016 yılında hayatını birleştirdiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile tek celsede boşandı.

"Anlaşamadık bitti işte"

Işın Karaca, Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz?" demeleri üzerine, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım, devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi.

Kafa karıştıran açıklama

Ünlü çift birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep etmediler.

Tuğrul Odabaş ise, "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" diyerek, kafaları karıştırdı.

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