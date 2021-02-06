Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a cezaevi yolu göründüğü iddia edildi. Doğan’ın, Ali İhsan Haykır’ın kamera ve bilgisayarını çalma suçundan hakkında açılan dava geçtiğimiz gün sonuçlandı. 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Doğan’ın, tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatıp, kayıplara karıştığı söyleniyor.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Polis her yerde Sedat Doğan'ı aramaya başladı. Işın Karaca'da kızının velayetini alıp, kendisini tehdit eden eski eşine uzaklaştırma kararı almıştı. Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti. İkili, evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak boşandı.

Birçok ünlü ismi dolandırdı iddiası

Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti. Doğan, yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan, birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

Soyadını bile istemedi

Ünlü popçunun, "Kızım babasının soyadını taşımasın" diyerek açtığı dava kabul edildi. 6 yaşındaki Mia'nın, 'Doğan' olan soyadı 'Karaca' olarak değiştirildi. Bu soy ismi 18 yaşına kadar sürecek olan Mia, reşit olunca kullanacağı soy ismi kendisi belirleyecek. Işın Karaca, verdiği bir röportajda, "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende" ifadelerini kullanmıştı. Doğan, Türkiye’ye gelmeden önce Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soy adını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacağını söylemişti.