Magazin Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a dava

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a dava

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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a dava

Hırsızlık yaptığı için Brezilya’da cezaevine giren Doğan, şimdi de Karaca’nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Işın Karaca’nın arkadaşı, şarkıcının eski eşi Sedat Doğan’a ödünç verdiği 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve ekipmanları geri alamayınca dava açtı. Sedat Doğan’ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

01 Mart 2020, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yine mahkemelik oldu. Hırsızlık yaptığı için Brezilya'da cezaevine giren Doğan, şimdi de Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Haykır, ödünç aldığı makineleri geri vermeyen Doğan'dan şikayetçi oldu.

Ali Haykır, Işın Karaca'ya güvenerek Sedat Doğan'a fotoğraf ekipmanlarını verdi. Sedat Doğan, ödünç aldığı 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi, lensler ve laptopları iade etmedi. Bunun üzerine Ali Haykır savcılığa başvurdu, Sedat Doğan hakkında 2 yıla kadar Özel İstihbarat hapis istemiyle dava açıldı. (Günaydın/ Dilek Yaman)


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