Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş aşkı buldu

Işın Karaca’nın 3 yıllık evliliğin ardından boşandığı Tuğrul Odabaş önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 08:33 Son Güncelleme:
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Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş aşkı buldu

Bir kız arkadaşı ile Biber Bar’da baş başa romantik bir yemek yediler. Çift çıkışta taksiye binerken görüntülendi.

Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı

Işın Karaca da geçen ay müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hakan Kırarslan/ POSTA

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