Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş aşkı buldu
Işın Karaca’nın 3 yıllık evliliğin ardından boşandığı Tuğrul Odabaş önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.
Bir kız arkadaşı ile Biber Bar’da baş başa romantik bir yemek yediler. Çift çıkışta taksiye binerken görüntülendi.
Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı
Işın Karaca da geçen ay müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Hakan Kırarslan/ POSTA
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Haberin fotoğrafları için tıklayınIşın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın boşanma nedeni Can Yapıcıoğlu mu?