Bir kız arkadaşı ile Biber Bar’da baş başa romantik bir yemek yediler. Çift çıkışta taksiye binerken görüntülendi.

Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı

Işın Karaca da geçen ay müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hakan Kırarslan/ POSTA

Haberin fotoğrafları için tıklayın Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca açıklaması

Haberin fotoğrafları için tıklayın Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş'ın boşanma nedeni Can Yapıcıoğlu mu?