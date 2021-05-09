Işın Karaca'nın Londra planı değişti
Şarkıcı Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia'nın daha iyi bir eğitim alması için Londra'da okul araştırması yapmıştı. Kararını veren Karaca'nın planı değişti.
09 Mayıs 2021, Pazar 12:00 Son Güncelleme:
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Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile evlenmiş, 2013'te de boşanmıştı. Şarkıcının bu evliliğinden Mia adında bir kızı olmuştu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Karaca, kızının daha iyi bir eğitim alması için Londra'da okul araştırması yapmıştı. Ancak şarkıcı, Londra’daki fiyatların her geçen gün artması nedeniyle bu fikirden vazgeçti.
Pandemi boyunca çalışmayan, sahneden çok az gelir elde eden Karaca, kızını Türkiye’deki devlet okulunda okutmayı düşünüyor.