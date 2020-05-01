İşin uzmanlarına sorduk: Karantinada ne izlenir?
COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse tüm Türkiye evlere kapandı. Bu dönemde keyifli vakit geçirmenin en iyi yolu kuşkusuz dizi ya da film izlemek izlemek.İşin üstatları, karantinanıza renk katacak dizi ve filmleri sizler için seçti. Bekir Saçar - bekir.sacar@posta.com.tr /#cumapostası
01 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ezel Akay-Yönetmen
DİZİ
- The Newsroom (2012-2014): Drama, toplam üç sezon oynadı.
- Lost in Space: Macera, Dram, bilim kurgu. 2018-2019’da iki sezon yayınlandı. 2021’de üçüncü sezon geliyor.
- The Marvelous Mrs. Maisel: Dram, komedi. 2017-2019 yılları arasında üç sezon oynadı. Dördüncü sezonuna da onay çıktı.
- Devs: Drama, Gerilim, bilim kurgu. 5 Mart 2020’de yayınlanan 8 bölümlük mini dizi.
- Carnival Row: Dram, fantastik, korku, suç. 2019’da yayınlandı. İkinci sezonun 2020 yazında yayınlanması bekleniyor.
FİLM
- Bıçaklar Çekildi (Knives Out): Amerikan polisiye-komedi filmi.
- Dünyalı (The Man from Earth): John Oldman, bir üniversitede yaptığı tarih profesörlüğü görevinden ayrılıp başka bir yere taşınma kararı alır. Veda etmek için evine gelen profesör arkadaşları John’un taşınmasının altındaki nedeni merak eder. Arkadaşlarının meraklı soruları üzerine gizemini korumaktan vazgeçen John, neden taşındığını açıklar: yaklaşık 14.000 yıldan beri yaşayan ve hiç yaşlanmayan bir ölümsüzdür. Ortaya attığı bu iddia arkadaşları tarafından sorgulanacak ve hepsi John’un delirmiş ya da kendilerini sınıyor ya da en kötüsü doğruyu söylüyor olma ihtimalleri arasında gidip geleceklerdir. Düşük bütçeli ve tek bir mekanda çekilmiş olan Dünyalı, seyircisini de tüm film boyunca düşünmeye ve sorgulamaya iten, herhangi bir özel efekte ihtiyaç duymamış farklı bir bilim-kurgu.Filmde hiçbir aksiyon sahnesi yer almaz. Bütün film nerede ise tiyatrovari bir atmosferde, tek bir odanın içinde geçer. Filmin yapımcılarından Eric D. Wilkinson bu filmi izin almadan internette dağıtan BitTorrent dosya paylaşım ortamı kullanıcılarına kamuoyu önünde teşekkür etmiş ve filmin tanıtımının onlar olmadan bu kadar iyi yapılamayacağını ifade etmişti.
- Suçlu (The Guilty): Danimarka yapımı gerilim filmi, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Danimarka'nın aday adayı olarak gösterildi ve 9 filmden oluşan kısa listeye girdi.
- Parazit (Parasite): Güney Kore çıkışlı kara komedi, gerilim filmi, fakir bir aileden gelen genç bir adamın zengin bir ailenin kızına özel ders vermesiyle başlıyor. Bu genç adam, ebeveynleri ve kardeşiyle birlikte yavaş yavaş zengin ailenin özel hayatına sızmaya başlar. Parazit, dünya prömiyerini Altın Palmiye Ödülü'nü kazandığı 21 Mayıs'taki 2019 Cannes Film Festivali'nde yaptı. Bu ödülü alan ilk Kore filmi olma özelliğini taşıyor. 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Güney Kore'den aday gösterildi. Film, dünya çapında 121.8 milyon dolar kazandı ve Bong'un en çok kazandığı yapıtı oldu. Şu anda Güney Kore tarihinin en yüksek hasılatı olan filmlerin listesinde yer alıyor. Ayrıca Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçildi. 92. Oscar Ödüllerinde, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parazit, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film (Best Picture) ödülünü alma başarısı gösterdi.
- Gece Vurgunu (Nightcrawler): Gece Vurgunu, 2014 Amerika yapımı neo-noir, suç gerilim filmi. Başrolünde Jake Gyllenhaal, geceleri Los Angeles'ta yaşanan suç, kaza gibi olayları kamerasına kaydeden ve bir haber kanalına satan işsiz bir hırsızı canlandırıyor. Film galasını özel gösterimle 2014 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film 87. Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Senaryo adaylığı elde etti.
Kaan Demirtaş-Yapımcı
DİZİ
- The End of the F***ing World: Komedi, suç, macera. 2017-2019 yılları arasında iki sezon yayınlandı.
- When They See Us: Drama. 2019 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.
- Easy: Komedi. 2016-2019 arasında üç sezon yayınlandı.
- American Crime Story: Biyografi, suç, drama. 2016-2019 arasında üç sezon yayınladı.
- Peaky Blinders: Drama, suç. 2013-2019 arasında altı sezon yayınlandı.
FİLM
- Kargo 200 (Freight 200): Leningrad Devlet Üniversitesi’nde Bilimsel Ateizm profesörü olan Artemy (Leonid Gromov) Leninsk yakınlarında küçük bir köyde yaşayan kardeşini ziyaret eder. Burada, nişanlısını partiye götürmek için oraya gelen Valery (Leonid Bichevin) adında genç bir adamla tanışır. Genç adam ve Artemy parti için beraber yola koyulurlar. Yolda araçları bozulur ve yardım istemek için yakındaki bir çiftlik evine giderler. Burada Artemy çifçi Alexey ile Tanrı hakkında koyu bir sohbete koyulur. Aracı tamir ettikten sonra yollarına devam ederler. Artemy gittikleri partide bolca alkol alır, başka bir kadınla daha tanışır ve hep birlikte dönerlerken tekrar o çifçinin yanına uğramak ister. Her şey işte bu ikinci çiftlik ziyaretinde başlar.
- Eşkıya: Başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya'nın bu başarısı, 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılır.
- Vahşi Duygular (Wild at Heart): Aynı adı taşıyan Barry Gifford'un 1989 yılı romanına dayanan, yönetmenliğini David Lynch'in yaptığı ABD suç ve gerilim filmi.
- Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros): Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun 2000'de çektiği ilk uzun metrajlı filmi, 2001 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar ve Altın Küre adayı oldu. Şikago, Tokyo, Cannes, Los Angeles, Moskova, Havana Film Festivalleri gibi pek çok uluslararası festivalde toplam 30 ödül aldı.
- Song to Song: Müzik festivalinde yaşanan bir aşk hikayesi ele anıyor. Dünya çapında 100'den fazla müzik grubunun katılım sağladığı bu festival süresince şehirde eşi görülmemiş bir coşku yaşanır. Bu esnada meydana gelen iki aşk üçgenine odaklanan yapıt, karakterlerin takıntı ve ihanetler çerçevesinde gelişen hikayelerini ele alıyor.
Cemal Okan-Yapımcı
DİZİ
- The Handmaid’s Tale: Dram, bilim kurgu. 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.
- Unorthodox: Dram. 26 Mart 2020’de yayına girdi. Dört bölümlük mini dizi.
- Freud: Suç. İlk sezonu 23 Mart 2020’de yayına girdi.
- Breking Bad: Drama. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizi toplam beş sezon oynadı.
- The Last Dance: Belgesel. Michael Jordan’ın hayat hikayesini konu alan mini dizi Nisan 2020’de yayına girdi.
FİLM
- Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious): Aksiyon, Macera 2001-2019 yılları arasında sekiz film vizyona girdi. 22 Mayıs 2020’de dokuzuncu film vizyona girecekti fakat COVID-19 salgını sebebiyle gösterim Nisan 2021’e ertelendi.
- Unutursam Fısılda: Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Türk melodram sinema filmi, 29 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi. Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanıktır. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.
- İkimizin Yerine: 2016 yapımı Türk filmi, Serenay Sarıkaya'nın ilk başrolü olma özelliğini taşıyor. 21 Ekim 2016'da vizyona giren film, 3 günde 330 bin kişiye ulaşarak son 10 yılın en iyi açılış yapan aşk filmi oldu. Küçük bir kasabada büyüyen Çiçek, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kaldıktan sonra kasabaya yeni gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan'a aşık olur. Edebiyat öğretmeni Doğan ise Çiçek’in hayatını değiştirir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de, Çiçek'ten uzak duramaz. Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir.
- 007 James Bond: 007 James Bond’u karakterini 1962’de Sean Connery canlandırmıştı. Daniel Craig’in Bond’u canlandırdığı serinin 25. filmi ‘No Time to Die’ 10 Nisan’da vizyona girecekti fakat gösterim 25 Kasım’a ertelendi.
- Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity): Aksiyon, Gizem, Suç, 2007-2016 yılları arasında beş seri vizyona girdi.
Muzaffer Yıldırım-Yapımcı
DİZİ
- Ozark: Dram, gerilim. 2017-2020 arasında üç sezon yayınlandı.
- Westworld: Dram, western, bilim kurgu, gerilim. 2016-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu onay aldı.
- Chernobyl: Dram. 2019’da yayınlanan beş bölümlük mini dizi
- Mindhunter: Dram, polisiye, gerilim. 2017-2019 arasında iki sezon yayınlandı. Üçüncü sezonu 16 Ağustos 2020’de yayına girecek.
- Alef: Aksiyon, macera, dram, polisiye. 10 Nisan 2020’de yayına girdi.
FİLM
- Marriage Story: Noah Baumbach yönetmenliğinde çekilen ABD yapımı dram filmi, prömiyerini 29 Ağustos 2019 tarihinde 76. Venedik Uluslararası Film Festivalinde yaptı. Film ayrıca Eylül 2019 tarihinde Toronto Uluslararası Film Festivali'nde de gösterildi. 6 Aralık 2019'dan beri Netflix tarafından gösteriliyor. 92. Akademi Ödülleri dahilinde En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında olmak üzere toplam 6 dalda aday oldu.
- The Lighthouse: 20'nci yüzyılın başlarında Maine'de yaşayan, iki deniz feneri bekçisinin hikayesini konu ediyor. Eski bir denizci olan Thomas Wake, gizemli bir adada deniz feneri bekçiliği yapar. Yıllardır adada tek başına bekçilik yapan Thomas’ın yanına, işlerde yardımcı olması için Ephraim Winslow adında bir genç gönderilir. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve Ephraim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı yaşanır. Yaptığı işi büyük bir sorumlulukla yerine getiren Thomas, gücünü ispatlamak için tecrübesiz bir genç olan Ephraim üzerinde baskı kurmaya başlar. Ufak bir adada deniz fenerinin içinde hapsolan ve zamanla akıl sağlığını kaybetmeye başlayan iki adam, en derin korkuları ile yüzleşmek zorunda kalır.
- Uncut Gems: New York’ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede geçiyor. Altın Küre ve Emmy adayı Adam Sandler’ın başrolünü üstlendiği suç ve dram filminde Sandler, zengin ve ünlülere satış yapan bir kuyumcu dükkanı sahibine hayat veriyor. Mallarının bir kısmı çalındığında dükkan sahibinin hayatı karmaşık bir hal alıyor.
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing): Polisin, kızının cinayetinde bir şüpheli bulamaması nedeniyle olaya halkın dikkatini çekmek için üç reklam panosu satın alan bir anneyi anlatıyor.
- Tavşan Jojo (Jojo Rabbit): Amerikan komedi-drama filmi, dünya prömiyerini 8 Eylül 2019'da 44. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve burada en üst düzey ödül olan Grolsch People's Choice Award'u kazandı. Özellikle performans, görsel stil, mizah, iyimser mesaj, müzik ve prodüksiyonuyla övgüyle karşılando. Ancak aynı zamanda Nazilerin komedi tasvirleri sebebiyle bazı eleştiriler aldı. National Board of Review ve Amerikan Film Enstitüsü tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçildi. Film, 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Görüntü, Johansson için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Uyarlanmış Senaryo dahil olmak üzere altı adaylık aldı.
Yüksel Aksu-Yönetmen
DİZİ
- La Casa de Papel: Dram, gerilim. 2017-2020 yılları arasında üç sezon yayınlandı.
- Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker: Drama. 2020 yapımı dört bölümlük mini dizi.
- Homeland: Dram, gerilim. 2011’de başlayan dizi, 2020’de sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek.
- Şubat: Dram, fantastik. 2012-2013’te bir sezon yayınlandı.
- Thieves of the Wood: Tarih, dram. 2018’de on bölümlük ilk sezonu yayınladı.
FİLM
- Baba (The Godfather): Film, New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anlatır. Gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi gördü, birçok kurum, enstitü ve derginin gelmiş geçmiş en iyi filmleri sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Kullanıcı oylarının baz alındığı IMDB.com'un en iyi 250 film listesinde 2. sıradadır. (Çok uzun bir süre ilk sırada kalan film, Temmuz 2008'de 'Shawshank Redemption'a birinciliği kaptırdı) En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Francis Ford Coppola, Mario Puzo) dallarında Oscar kazandı. 1990 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi.
- İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men): Coen kardeşlere 4 Oscar kazandıran film, bir başyapıt olarak kabul görüyor. Llewelyn Moss, bir olay yerinde bulduğu çantayı alır ve başını hiç ummadığı bir belaya sokar. Artık peşinde bir kiralık katil vardır. Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bıramak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.
- Yaralı Yüz (Scarface): 1983 yapımı Brian DePalma'nın yönettiği, Al Pacino'nun başrol oynadığı suç ve drama filmi, aynı isimli 1932 yapımı Yaralı Yüz'ün serbest uyarlaması. 1980'li yıllarda Miami'de, Kübalı bir mülteci olan Tony Montana'nın (Al Pacino), suç dünyasında yükselişini ve açgözlülüğünü anlatıyor. Film, Türkiye'de 2 Aralık 1985'te yanlış bir tercümeyle 'Sicilyalı' ismiyle vizyona girdi. Tony Montana Kübalıydı ve filmin Sicilya ve İtalyan mafyalarla hiçbir bağlantısı yoktu. Bu hata sonradan düzeltildi. Film, 1984 Altın Küre Ödüllerinde 3 dalda aday gösterildi. Al Pacino, Tony Montana rolüyle en iyi aktör dalında; Steven Bauer, Manny Ray rolüyle en iyi yardımcı aktör dalında ve Giorgio Moroder en iyi müzik dalında aday gösterildi fakat hiçbiri ödül kazanamadı. Film IMDb'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında 112. sırada yer alıyor. Filmin yeniden çekileceği söylentileri dolaşsa da bu konuda henüz net hiçbir bilgi yok.
- Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan): Filmin ilk 20 dakikasındaki Normandiya Çıkarması sahnelerinin, dünya sinema tarihindeki yeri ayrıdır. Film eleştirmenleri bu sahneleri aşırı gerçekçi olarak nitelendirir. Bununla beraber yapıldığı yılın en iyi film Oscar'ını alamaması, film eleştirmenleri tarafından Oscar tarihinin ayıpları listesinde yer alır. IMDb internet sitesinde sinema tarihinin en iyi 250 filmi listesinde 8.6 puan ile 34. sırada yer alıyor.
- Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest): 1975 ABD yapımı dramatik filmi, Ken Kesey tarafından yazılan aynı isimli romandan sinemaya uyarlandı. 1993 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi. Film, Türkiye'de aynı isimle dans tiyatrosuna uyarlandı, ayrıca Kent Oyuncuları tarafından 'Kafesten Bir Kuş Uçtu' adı altında oyunlaştırıldı.
Meltem Cumbul-Oyuncu
DİZİ
- Babylon Berlin: Polisiye, gerilim, dram. 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı.
- The Young Pope: Dram. 2016-2020 arasında iki sezon yayınlandı.
- Tiger King: Belgesel, cinayet. 20 Mart 2020’de yayına girdi.
- The Expanse: Dram, bilim kurgu. 2015-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı. Beşinci sezon da onay aldı.
- The Good Fight: Dram. 2017-2019 yılları arasında üç sezon yayınlandı. Dördüncü sezonu da onay aldı.
FİLM
- İlk Öğretmenim: Film Venedik Film Festivali’nde yarıştı ve Natalya Arınbasarova’ya Altınay rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Volpi Kupası’nı kazandırdı. 1923 yılında Sovyetler Birliği’nin Komünist Partisi Çin sınırında bir köye bir öğretmen gönderir. Kırsal kesimde eğitim sorununa dair şiirsel bir aşk öyküsü fonunda değinen ‘İlk Öğretmen’ Konçalovski’yi dünya sinemasına tanıtan ilk filmdir.
- Vanya Dayı: İnce bir yalan ve kandırmaca zarı sayesinde bir arada duran bir ailenin çöküşünü anlatan bu Çehov başyapıtı, Andrei Konçalovski’nin parlak uyarlamasıyla çarpıcı bir biçimde hayat buldu. Emekli bir profesör, yanında yeni ve kendisinden çok genç karısıyla, artık ölmüş olan ilk karısından miras kalan malikaneye dönüyor. Malikane hala, tüm kişisel arzularını ve hayallerini bastırmayı öğrenmiş eski kayınbiraderi Vanya tarafından yönetiliyor. Solmaya yüz tutmuş bu klanın dünyasını tanımlayan hassas denge, profesörün yeni karısının gelmesiyle kesin olarak bozuluyor, bir kere bozulunca da bu dengeyi yeniden kurmak mümkün olmuyor. Konçalovski, sonu yaklaşan bir dünyayı ustalıkla yansıtıyor - kalkan boya ve evin hafif döküntü hali, karakterlerin geleceğini kendi hareketlerinden bile daha veciz bir biçimde ifade ediyor.
- Firar Treni: 3 yıl hücre cezası alan "sert mahkum" Manny ile arkadaşı John'un firar öyküsü... Hapishanede çok zor şartlarda yaşayan, özellikle sadist bir gardiyandan çok çeken iki mahkum, sonunda kaçmayı başarırlar. İki kaçak, çeşitli olaylardan sonra bir trene atlarlar ve dondurucu soğukta, umutsuz bir yarışa girerler.
- Anton Tchékhov 1890: 1890 yılı Rusya'sında, Rus yazar Anton Chekov ailesini geçindirmek için gazetelerde kısa öyküler yazmaktadır. Puşkin ödülü alarak başarıya da ulaşmıştır. . Sakhalin Adası'ndaki hapishaneyi ziyaret etmek isteyen kardeşlerinden biri tüberküloz hastalığı nedeniyle ölünce Chekov Sakhalin'e gitmeye karar verir...
- 2001: Bir Uzay Destanı (2001: A Space Odyssey): 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilimkurgu filmi. Bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın kısa bir öyküsünden esinlenen senaryosu, Kubrick ve Clarke tarafından kaleme alındıı. Film insanın evrimi, teknoloji, yapay zeka tematik unsurlarını işler ve bilimsel gerçekliği, öncü görsel efektleri, provokatif belirsizliği ve bazı yorumculara göre içerdiği gerçeküstü betimleme, geleneksel anlatım teknikleri yerine sessizlik ve asgari düzeydeki karşılıklı konuşmaları ile ün yaptı. Gösterildiğinde aldığı çeşitli eleştirilere rağmen, günümüzde eleştirmenler ve izleyiciler tarafından gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri kabul ediliyor. 4 dalda Oscar'a aday oldu ve görsel efekt Oscar'ını kazandı. 1991 senesinde ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi veya estetik açıdan önemli" addedilerek, ABD Ulusal Film Arşivi'ne alındı.
Sina Koloğlu-Gazeteci
DİZİ
- Kalifat: Gerilim, polisiye, dram. İlk bölüm, 12 Ocak 2020’de yayınlandı.
- Il Processo: Cinayet, suç. 2019 yapımı ve bir sezon yayınlandı.
- Collateral: Dram, polisiye, gerilim. 2018 yapımı, tek sezon ve dört bölüm var.
- Borderliner: Polisiye, gerilim. 2017’de tek sezonu oynadı.
- Broadchurch: Dram, polisiye. 2013-2017 arasında üç sezon oynadı.
FİLM
- Yok Artık: Taksici Fikret bir sabah her zamanki gibi işe gitmek için evden çıkarken ayağını merdivenlerde burkar. Seke seke taksi durağında, arkadaşlarının yanına gider. Müşteri gelmeden önce laflarken muhabbet muhabbeti açar ve Fikret Almanya'da yeni evlenen amcaoğlunun komik hikayesinden başlayarak binbir türlü öykü anlatır, kimisini şöforlere, kimisini müşteriye, bazısını da karısına..
- Vahşi Koşu (Marathon Man): William Goldman'ın aynı adlı gerilim romanından, yine Goldman tarafından uyarlandı. Başrollerde Dustin Hoffman ve Laurence Olivier'in oynadığı ve John Schlesinger'ın yönettiği filmin konusu şöyle: Kolumbiya Üniversitesi'nde tarih öğrencisi olan Thomas (Dustin Hoffman) farkında olmadan Paraguay ve ABD arasındaki yasa dışı elmas kaçakçılığının ortasında kalır. Bu da onu eski Nazi subayı, dişçi Dr. Christian Szell (Laurence Olivier) ile karşı karşıya bırakır.
- Boyun Eğmez (Unbroken): Louis Zamperini Amerikalı bir uzun mesafe koşucusudur. ABD Olimpiyat Takımında ülkesini 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat oyunlarında temsil eder. Dereceye girip madalya kazanamaz ama müthiş bir final performansı ortaya koyar. Öyle ki Hitler kendisiyle tanışmak ister. 4 yıl sonra Zamperini Tokyo'daki Olimpiyat oyunlarında favori isimlerdendir. Fakat o seneki Olimpiyatlar II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle iptal edilir ve Zamperini savaşta gönüllü görev alır. Pasifik'te geçirilen bir kaza sonrası iki silah arkadaşıyla hayatta kalmayı başarır ve 47 gün sürecek bir yaşam mücadelesi verirler. Ne var ki kendilerini kurtaranlar düşman taraf olan Japon Deniz Kuvvetleri'dir ve kurtardıkları savaş esirlerine işkence yapmaktan da geri kalmazlar...
- Aşkta İki Hafta (Two Weeks Notice): Son derece yetenekli, zeki, stratejik ancak zaman zaman endişe hissinin ağına düşebilen bir avukat olan Lucy Kelson, geceleri uyku problemi çekmektedir çünkü mide ülseri vardır. Çalıştığı şirketin patronu George ise, avukatı olmadan adım bile atmamayı tercih eden bir yöneticidir. Lucy, son 5 yıldır, kravatını bağlamak da dahil olmak üzere ona dair her şeyden sorumlu olmuştur. Belki de uykusuzluklarının esas sebebi yakışıklı ve zengin patronudur. Lucy, iş hayatına dair yeterince tatmin yaşamış bir kadın olarak ayrılmaya karar verir. George başlangıçta buna izin vermekte dirense de kısa sürede yerine bir başkasını bulur. Ancak Lucy, yerine alınan genç ve tutkulu avukatla yüzleştiği anda “Seni seviyorum” demek için geç kalmış olma ihtimalinin farkına varır. Sandra Bullock’un oynadığı bu romantik komedi, yönetmeninin ilk uzun metrajlı yapımı.
- Aile Arasında: Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek ister. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
Elif Dağdeviren - TÜRSAK Başkanı
DİZİ
- This is Us: Dram, 2016-2019 yılları arasında dört sezon yayınlandı.
- How to Get Away with Murder: Dram, gerilim. 2014-2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.
- Masum: Dram, gerilim. 2017’de bir sezon yayınlandı.
- The 100: Macera, dram, bilim kurgu. 2014-2020 yılları arasında beş sezon yayınlandı.
- The Flash: Fantastik, aksiyon. 2014- 2020 yılları arasında altı sezon yayınlandı.
FİLM
- İftarlık Gazoz: 70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir. Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Küçük yaşta olduğu için ailesi izin vermez; o da gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yorar. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.
- Bizim için Şampiyon: Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması.
- Joker: Aynı isimdeki DC Comics karakterine dayanan, Todd Phillips'in yönettiği Amerikan psikolojik gerilim filmi, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazandı.
- Tibet'te Yedi Yıl (Seven Years in Tibet): Gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmış, 1997 yılı yapımı ABD filmi, bir dağcının Tibet’te 7 yıl süren macerasını ve geçirdiği değişimi konu ediniyor. Filmin gösterime girmesinin ardından Çin hükümeti başrol oyuncusu Brad Pitt'in Çin'e girmesini yasaklamıştı.
- Lobster: 2015 yapımı Yorgos Lanthimos'un yönettiği absürt distopik kara mizah filminde bekar insanlar 45 gün içinde kendilerine romantik partner bulabilebilecekleri bir merkeze gönderilir ve verilen sürede partner bulamadıkları takdirde istedikleri bir hayvana dönüştürülürler. Başroldeki Colin Farrell yeni bekar kalmış bir adamdır ve insan olarak kalmak için bir partner arar. Rachel Weisz ilişkiye başlamak istediği kadındır. Film 2015 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye adaylığı aldı ve Jüri Ödülü'nü kazandı. 2015 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim bölümünde yer aldı. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Senaryo ve 69. İngiliz Akademisi Film Ödülleri'nde En İyi İngiliz Filmi dallarında aday gösterildi.
Gözde Hatunoğlu-Sinema Yazarı
DİZİ
- Modern Family: Komedi, aile. 2009- 2020 yılları arasında on bir sezon yayınlandı.
- The Night Of: Dram, polisiye. 2016’da yayınlanan sekiz bölümlük mini dizi.
- Olive Kitteridge: Dram. 2014 yılında yayınlanan dört bölümlük mini dizi.
- Veep: Komedi. 2012-2019 yılları arasında yedi sezon yayınlandı.
- The Last Man on Earth: Komedi. 2015- 2018 yılları arasında dört sezon yayınlandı.
FİLM
- Billy Elliot: 2000 Birleşik Krallık yapımı Stephen Daldry filmi, Durham'da kurgusal bir kasaba olan 'Everington'da geçer. Karakterler, 11 yaşındaki Billy (Jamie Bell), kömür madeni işçisi babası (Gary Lewis), ağabeyi (Jamie Draven) ve Billy'nin dans öğretmenidir (Julie Walters). Senaryo yazılırken, kısmen A.J. Cronin'in 'The Stars Look Down' adlı romanından esinlenilmiştir. Bu kitap da -Billy Elliot gibi- İngiliz maden işçilerinin grevini ve işçilerden birinin oğlunun geleneklere karşı çıkarak kendi yolunu bulmasını konu alır.
- Tetikçiler (Looper): 2012 Amerikan bilim kurgu aksiyon filmi, geleceğin suç sendikaları tarafından işe alınan "tetikçi" adı verilen "günümüz" sözleşme katillerinin etrafında dönüyor. Film, büyük beğeni topladı ve 30 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 176 milyon dolar hasılat yaparak gişe başarısı elde etti.
- Çöldeki İzler: 1977 yılında Robyn Davidson adında genç bir kadın, Batı Avusturalya’da Brisbane'den çölün ortasındaki Alice Springs'e gitmek ister. 24 yaşında bir genç kadın olan Robyn Davidson, bu yolu yürüyerek katetmeyi ailesine ve arkadaşlarına rağmen gerçekleştirmeye kararlıdır. Öncelikle yolculuğu için gerekli ekipmanı ve yiyeceği ayarlaması gerekir. Bir köpek ve dört deveyle çıkacağı 2 bin 700 km'lik yolculuk için her şeyini tamamlaması 2 yılı bulur. Vahşi hayvanlar ve susuzluk gibi faktörleri de barındıran bu uzun yürüyüşüne ona National Geographic fotoğrafçısı Rick Smolan da eşlik edecektir. Büyük yolculuktan önce tanışan ikilinin uzun bir yolu, doğayla ve birbirleriyle ilgili de keşfedecek pek çok şeyi vardır. Avustralyalı yazar Robyn Davidson’ın anılarını yazdığı otobiyografik kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini John Curran üstlenirken, başrolde Mia Wasikowska yer alıyor.
- Ben, Daniel Blake: Film, günümüz Newcastle'ında geçen film sağlık sorunlarını nedeniyle çalışamayan ve devlet yardımı da alamayan Daniel Blake'in, bir anne ve onun çocukları arasındaki ilişkisini anlatıyor. 2016 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye dahil olmak üzere 3 ödül birden aldı. Ayrıca Ken Loach'a ikinci Altın Palmiye'sini kazandırdı.
- Köpek Adası: Yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Anderson'ın üstlendiği 2018 çıkışlı stop motion animasyon filmi Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum ve Bob Balaban gibi isimler seslendirdi. Film ilk gösterimini 68. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde açılış filmi olarak yaptı ve ana yarışma bölümünde de yarışarak Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.