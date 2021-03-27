İşini severek yapan bayi her zaman iyi kazanır

1988’den beri bayiyim. Bu meslekte bizim de yaşadığımız ilginç olaylar oluyor. Kuponuna ikramiye var mı diye kontrol için makinaya uzatanlarla enteresan anılarımız oluyor. Mesela buradaki makinada ‘şuna bakıver’ diye kuponunu uzatan vatandaş daha ben tam kontrolü yapamadan arkasına bakmadan gitti. On Numara kuponuna büyük ikramiye vardı. Arkasından seslenip ‘gel kardeşim sana ikramiye çıktı’ diye dükkana soktuk. Makinadan sonuç çıktısı alıp ikramiyeyi tahsil etmesi için yol gösterdik. Sonra da bir daha onu görmedik. Gidiş o gidiş yani. O zaman On Numara’dan çıkan en büyük ikramiyeydi. Hatırladığım kadarı ile 200 bin TL’nin üzerindeydi. Büyük ikramiye kazandırmanın belki de tek kötü tarafı bu. Bir daha size görünmemek için dükkana uğramıyorlar, biz de müşterimizden oluyoruz. Daha önce de bu olayın aynısını yaşamıştım. Bakırköy Meydanı’ndaki Kenan Pars gişesinde çalışıyordum. O zaman da bir otobüs şoförü bir hafta önceki çekilişin kuponunu getirmişti. Onu da biz uyardık, “Bunda ikramiye var” diye vatandaşa müjdeyi veren ben oldum. Ona da Şans Topu oyunundan büyük ikramiyeyi verdik. Fakat o kişi ikramiye sonrası kaybolmadı. Devamlı olarak gelip bizde oyun oynadı, başka bayiye gitmedi. Biz ona şans getirdik, o da bizden vazgeçmedi. Bir kere de bir talebe müşterimize büyük ikramiye vermiştik. Üniversitede okuyordu. O bizden hep çok iyi bahsetti. Genelde talihliler ortadan kaybolurken o gelip “Sayenizde kazandım abilerim” filan dedi. Bizim mahallede bir kebapçı vardı, oradan yemekler ısmarladı, hatta bize bir hafta filan yemek göndertip parasını da kendisini ödemişti sağolsun.

BAYİNİN BEKLENTİ İÇİNDE OLMASI DOĞRU DEĞİL

Vatandaş ikramiye kazanınca bayinin ‘Bizi niye görmedin?’ diye beklendi içinde olmasını doğru bulmuyorum. Çünkü senin bayi olarak görevin satış yaparak işini en iyi şekilde icra etmek. Vatandaş kazanmak için çok bekliyor, oyun yatırırken eksik ödeme yapsa kabul etmiyorsun. Bu nedenle kazanınca da senin ondan bir beklentin olması doğru değil.

HER AKŞAM ŞANSIMI DENERİM

Ben kendim de her çekiliş az az şansımı denerim. Yani genelde 2-3 kolon filan oynarım. Büyük devirler olup olmaması da önemli değil, hangi çekiliş varsa o günün akşamı makinaların kapanmasına doğru 2 veya 3 kolonu makinadan oynatırım. Yılbaşında da kendime hep bir karışık seri Milli Piyango alır, şansımı denerim.

BU İŞİ 'KERHEN' YAPMAK OLMAZ

Bayilerin bu işi gönülden yapması lazım. Zor bir iş yapıyoruz, kolay bir iş değil. Tek tek müşterilerle muhatabız. Bayinin işi kerhen yapmaması o nedenle önemli. Dükkanda pahalı ürünleri satmak varken bu işi ufak iş diye boşlamamak önemli. Buradan da düzenli gelir etmeye odaklanmak lazım. Müşteri için de bayi ilgisi çok önemli. Müşterisine ilgi gösteren bayi her zaman iş yapar. Bakın İstanbul’daki bayilere iyi iş yapanlar bu işi ‘kerhen’ yapanlar değil, bu işe ilgi duyanlardır. İşini severek yapan bayi her zaman öne çıkar. Ufak oynayan büyük oynayan diye de ayırmamak lazım.

AYNI SAYILARA OYNAYAN ÇOK

Oyunseverlerin çok değişik uğurları var. Kimisi her çekiliş aynı numaralarla oynar. Hatta babasından kalan uğurlu sayılarla şansının deneyenler bile var. O sayıların günün birinde denk gelerek ona baba yadigarı olarak şans ve para getireceğine inanıyorlar.

KAZI KAZAN'A İLGİ ARTTI

Oyunlara ilgi son dönem yükseldi. Kazı Kazan oynayanlarına ilgi de tırmanışta. Bir ay önce Kazı Kazan’dan 10 bin lira verdik o bile burada etkili oldu, duyanların oyunlara ilgisi artıyor.

Haber ve fotoğraf: İbrahim Meşe