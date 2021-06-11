Hepimizin kişisel olarak bir işten nefret ettiğimizi ya da onlarınkinden nefret eden arkadaşlarımız ve ailelerimiz olduğunu söyleyebiliriz.

İster düşük maaş alıyor olun, ister patronunuz berbat ya da iş sadece sıkıcı, iş yerinde mutsuz olmanızın birçok nedeni olabilir. Ancak işinizden nefret etmek alışılmadık bir duygu olmadığı için, gerçekten mutsuzsanız, bu işinizi kolaylaştırmaz. Bir işte mutsuz olmak, zihinsel sağlığınıza, fiziksel sağlığınıza ve genel refahınıza zarar verecektir. İş hayatımızın önemli bir bölümünü kaplıyor. Peki, işte bu kadar çok zaman harcıyorsak, neden çoğumuz işimizi sevmiyoruz? Bir çok neden var.

Bazı yaygın nedenler şunlardır.

Düşük ücret

Kötü bir patron

Zor iş arkadaşları ya da çalışma ortamındaki eksiklikler

Zayıf iletişim

Uzun veya stresli bir işe gidip gelme süreçleri

Yerine getirmeyen veya sıkıcı görevler

Kötü saatler

Yüksek talep ve düşük tanınma

Pek çok insan işleriyle ilgili bir şeyden nefret eder -Birçoğumuz muhtemelen neredeyse her gün arkadaşlarımızın, ailemizin ve hatta iş arkadaşlarımızın işlerinden şikayet ettiğini duyuyoruz.

Dünya çapında yapılan araştırmalar bunu destekler nitelikte...

2020 Great Jobs Raporunda, ABD çalışanlarının tahmini %40'ı COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana iş kalitesinin kötüleştiğini bildirdi.

2020 yılında yapılan bir iş tatmini araştırması , insanların yaklaşık %44'ünün işlerinden memnun olmadığını ortaya koydu.

CNBC ve SurveyMonkey işgücü anketi , insanların % 27'sinin işleriyle ilgilenmek istemediğini tespit etti .

Bu anketler ayrıca genel yaşam kalitesinin iş kalitesiyle yakından ilişkili olduğunu bildirmiştir. Başka bir deyişle, işinizi sevmemek hayatınızın diğer yönlerini etkileyebilir.

İşinden nefret eden kişilerin sağlıkları da bozuluyor

İşinizden nefret etmek çok fazla stres ve endişe yaratabilir . Bir Stanford araştırması , tüm ABD sağlık bakım maliyetlerinin yaklaşık %5-8'inin şirketlerin çalışanlarına nasıl davrandığıyla ilişkili olduğunu buldu.

İşinizden memnun olmamak, zihinsel ve fiziksel sağlığınıza zarar verebilir.

Kilo kaybı ya da aşırı kilo alma

Daha sık hastalanma

Mide sorunları

Uykusuzluk veya diğer uyku sorunları

Baş ve kas ağrıları

Yüksek tansiyon

Depresyon ve anksiyete

İşinizde mutsuzsanız, iş hayatınızı iyileştirmek için adımlar atmayı düşünün, böylece stresi azaltın ve gelecekteki diğer sağlık sorunlarını önleyin.

İşinizden nefret ediyorsanız ne yapmanız gerektiğine dair ipuçları

İşinizden, patronunuzdan, şirketinizden veya işinizle ilgili her şeyden nefret ediyorsanız, ne yapabilirsiniz? İşte bazı ipuçları.

İş arkadaşlarınızla bağlantılar kurun

İşyerinde arkadaş edinmek, bazen kesinlikle yardımcı olsa da, yalnızca başkalarının taviz vermesiyle ilgili değildir. Meslektaşlarınızla gerçek bağlantılar geliştirmek, işi daha anlamlı ve eğlenceli hissettirebilir. Ayrıca, asıl işten sıkılsanız bile size her gün sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şey verir.

Bir iş arkadaşınızdan bir gün öğle yemeğine çıkın ya da kişisel sohbetler başlatmanın ve moralinizi yükseltmenin bir yolu olarak kahve ısmarlayın

Sorunları tanımlayın ve ayarlamalar yapın

Aceleci kararlar vermeden önce, bazı yararlı ayarlamaları düşünün. İş yerinde strese veya mutsuzluğa neden olan belirli şeyleri belirleyebiliyorsanız, bunları gidermek için adımlar atın. Bir iş arkadaşınızla sorun mu yaşıyorsunuz? Yüz yüze görüşmek için bir zaman ayarlayın

Senden ne beklendiğini anlamıyor musun? Patronunuzdan açıklama isteyin. Mümkün olduğunda olumlu değişiklikler yapmak, işteki genel mutluluğunuzda dünyalar kadar fark yaratabilir.

Ayarlamak için kendinize zaman verin

Yeni bir işe yeni başladıysanız ve zaten mutsuzsanız, her şeyi bir kenara bırakıp ayrılmak cazip gelebilir. Ama silahı atlamayın. Bazen bir işe ısınmak için gereken tek şey ayaklarınızı ıslatmaktır. Yeni bir ortama alışmak, sorumluluklarınızı öğrenmek ve iş arkadaşlarınızı tanımak, işle ilgili fikrinizi değiştirebilir.

Bu yüzden kapıdan dışarı çıkmadan veya yeni işinizi korkunç olarak damgalamadan önce, ona bir şans verin.

İş dışında sağlığınızı iyileştirmek için adımlar atın

İşyerinde mutsuz olmak, kişisel yaşamınızı etkileyebilir, ancak düşük yaşam memnuniyeti, işi çok daha kötü hale getirebilir.

Stresinize, endişenize veya üzüntünüze gerçekte neyin sebep olduğunu düşünün. Bir arkadaşınızla veya terapistle konuşmak, işte ve iş dışında nasıl olumlu değişiklikler yapacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

Sınıfla istifa et

Nefret ettiğiniz bir işten ayrılmanın geriye kalan tek seçenek olduğu bir zaman gelir.

Aşağıdaki durumlarda ayrılma zamanı gelmiştir:

her gün iş yapmaktan korkarak uyanıyorsun

büyüme için bir gelecek veya yer görmüyorsunuz

zihinsel ve fiziksel sağlığınız bir darbe alıyor

daha iyi hale getirmek için her şeyi denedin

Patronun ofisine dalıp “İstifa ediyorum” diye bağırmak yerine, iki hafta önceden haber vererek istifa mektubunuzu yazmak için zaman ayırın. Görevlerinizi devralması için birini eğitmeyi teklif etmeyi düşünün ve sert duygular olmadan ayrılın.

Unutmayın: Yeni bir pozisyon için bir tavsiyeye ihtiyacınız olabilir veya yeni iş, referans için eski işinizi aramak isteyebilir. Söylediği gibi, kapıdan çıkarken “köprüleri yakmak” istemezsiniz.

Sevebileceğiniz bir işe yenilenmiş bir enerjiyle başlamak için kendinizi hazırlayın.



