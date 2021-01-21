Bu sebeple ısırgan otu toplanırken eldiven kullanmanın gerekliliği söz konusudur. Fakat bu bitkinin kaynatılarak güçlü yağlarının çıkarılmasından sonra batma etkisi yok olmaktadır. Isırgan otu; anti mikrobiyal, antioksidan, anti ülser ve ağrı kesici özellikler barındırmaktadır. Bu bakımdan vücuda çok sayıda önemli faydalarının varlığı söz konusu olmaktadır.

Isırgan otunun faydaları ve zararları nelerdir?

Isırgan otunun içeriğinde vücuda fayda sağlayan önemli maddeler bulunmaktadır. Bu bakımdan bitkinin pek çok sağlamakta olduğu fayda listelenebilir. Bunlar:

- Isırgan otu vücuttaki toksinleri temizleyici etkiye sahiptir,

- Böbrek taşlarının oluşumun önlenmesinde önemli faydalar sağlar,

- Vücutta kan dolaşımını arttırıcı etki gösterir ve böylelikle kanın temizlenmesine önemli ölçüde yardımcı olur,

- Kalp sağlığının korunmasında önemli bir fayda sağlar,

- Alerjik hastalıklara iyi gelen bir bitkidir,

- Gut hastalığına iyi gelir,

- Osteoartrit (Kireçlenme), artrit ve eklem ağrısını hafifletici fayda sağlar,

- Erkeklerde prostat sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar,

- Osteoporoz ve kemik sağlığının korunmasına önemli etki sunar,

- Cilt sağlığının korunmasına katkı sunar,

- Sal dökülmelerini önleyici etkiye sahiptir,

Isırgan otu ne işe yarar?

Isırgan otu çayı tüketilebilen bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Isırgan otu çayı yapımı için bu bitkinin kurutulmuş haldeki yaprakları ve çiçeklerinden faydalanılır. Kurutulmuş ısırgan otu yaprakları ve çiçek kısımları kaynatılmış olan suyun içine ilave edilerek 5 dakika kadar bir süre demlenmeye bırakılır. Bu sürenin sonunda hazır olan ısırgan otu çayı ve ılık olarak tüketilir.

Isırgan otu sağlık açısından çok fazla faydası olan bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Bitkinin sahip olduğu bu özelliği nedeniyle ısırgan otu ne işe yarar şeklinde sorulmuş olan sorunun birden fazla yanıtının varlığı söz konusudur.

Isırgan otunun ekstresi ve kök tentürleri doğrudan vücudun eklemlerinin ve vücudun ağrılı durumdaki bölgelerine uygulanabilir. Bunun için piyasada hazır olarak kullanıma sunulan ısırgan otu kremleri bulunmaktadır. Isırgan otu ilaç olarak kullanılan şifalı bir bitkidir. Bitkinin sahip olduğu bu özelliği sayesinde piyasada, ağızdan alınabilir nitelikte olan ısırgan otu kapsülleri ve tabletleri varlık göstermektedir.

Isırgan otu nerede bulunur?

Isırgan otu; son derece kolay büyüyebilen ve gelişebilen yabani ot türüdür. Bundan dolayı saksıda yahut bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Bu bitki doğal olarak ırmak kenarları, hayvan gübresinin bulunduğu yerler, yol kenarları, nemli topraklar ve ormanların ışık gören seyrek bölgelerinde bir hayli sık yetişen çok faydalı bir şifalı bitki olma özelliği taşımaktadır. Isırgan otu hem çelikle, hem kökten ayırma tekniğiyle hem de tohum kullanılarak rahatlıkla üretilebilir nitelikte bir bitkidir. Bu bitkinin tohum ile üretimi için en ideal zaman ilkbahar ve sonbahardır.

Isırgan otunu temin etmek isteyen pek çok kişinin en merak ettiği konuların başında ısırgan otu nasıl alınır şeklindeki sorunun cevabı gelmektedir. Günümüzde ısırgan otunu almanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Bunların başında ise ısırgan otu satışı yapan sanal marketler gelmektedir. Ayrıca aktarlarda ve bazı market yahut pazarlarda da ısırgan otunu taze yahut kuru olarak satın almak mümkün olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ısırgan otu yetişen ortamlara yakın olan kişiler bu bitkileri bulundukları yerden bir eldiven yardımıyla kendileri de taze olarak kolaylıkla toplayabilirler.









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