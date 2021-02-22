İşitme cihazında Alman teknolojisi
Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz 'Duymer olarak üstün Alman mühendisliğinin, işitme cihazı teknolojisiyle birleşmesiyle ortaya çıkan cihazları hastalarımızın kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz' dedi.
22 Şubat 2021, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Av. Salih Baz Audifon İşitme Cihazları’nın, Almanya işitme cihazı pazar lideri olan KIND grubuna ait olduğunu belirtti.
KULAK ÇINLAMASINA SIK RASTLANIYOR
Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz "İşitme kaybı olsun olmasın, Türkiye’de yaşayan her on kişiden bir veya ikisinde çınlama şikâyeti görülmektedir. Her kulak çınlaması farklı bir nedenden kaynaklansa da hastaların şikayetleri benzerlik göstermektedir. Çınlamalarını tarifleyen hastalar genellikle gün içerisinde veya uykuya dalmadan önce kulaklarında uğultu, vızıltı, zil sesi gibi sesler geldiğini tariflemektedirler" dedi.
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