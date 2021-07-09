Türkiye İşitme engelli scooter sürücüsünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı

İşitme engelli scooter sürücüsünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı

Türkiye

İşitme engelli scooter sürücüsünün öldüğü kaza anı kameralara yansıdı

Şişli'de işitme engelli olduğu belirtilen elektrikli scooter sürücüsünün bir taksi ile çöp kamyonu arasına sıkışarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

09 Temmuz 2021, Cuma 14:21 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki işitme engelli Aykut Demirkıran elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksi ile Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu arasında sıkıştı.


Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen AykutDemirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü. Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda araçlar arasında ilerleyen Aykut Demirkıran'ın bir anda düşerek kamyonun altında kaldığı görülüyor.

DHA

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