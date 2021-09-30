Diğer Sporlar İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Diğer Sporlar

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

30 Eylül 2021, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya'da düzenlenen organizasyonda İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 26-24, 25-23 19-25 ve 25-23 set sonuçlarıyla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finaldeki İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.

AA

İlgili Haberler
Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu



BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zehra Güneş: Trafikte korna çalan, kalp yapan çok insan oluyor